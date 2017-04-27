Мэр Томска озвучил планы администрации на 2017 год

В числе задач томской администрации на текущий год — укрепление финансовой политики, повышение эффективности расходования бюджетных средств, сохранение роста промышленного производства, обустройство парков и придомовых территорий, выполнение подготовительного этапа строительства развязки в районе пл. Южной (76 км), капитальный ремонт 204 домов и другие планы.

С отчетом, посвященным итогам социально-экономического развития 2016 года и планам на текущий год, мэр Томска Иван Кляйн выступил на внеочередном собрании Думы 27 апреля. Об этом сообщают в комитете по информационной политике администрации города.

Повышение уровня жизни населения, патриотизм, узнаваемый архитектурный облик, доступное и комфортное жилье, экология, инновационная экономика — так звучат некоторые приоритеты, обозначенные в Стратегии социально-экономического развития Томска до 2030 года.

Средняя зарплата в Томске одна из самых высоких среди городов СФО — 41 тыс руб. Объем собранных налогов в 2016 году вырос на 2,1%. Рост объемов промышленного производства на крупных и средних предприятиях составил 1,8%. В денежном выражении томские предприятия произвели и реализовали продукции более чем на 104 млрд руб. Собственные доходы бюджета Томска увеличились к уровню 2015 года на 5,7%.

В 2016 году были отремонтированы основные городские магистрали, заасфальтировано более 321 тыс кв. м. улиц и тротуаров. В двух поселках построили канализационные очистные сооружения, ввели в эксплуатацию новую газовую котельную.

Также Томск поднялся на 5-ю строчку рейтинга качества жизни в крупных российских городах. Это исследование проводит Финансовый университет при Правительстве РФ. Еще в 2015 году Томск был на 10 месте.

Серьезной проблемой по итогам 2016 года мэр назвал снижение объемов строительства и ввода в эксплуатацию жилья. Показатель снизился на 25,3% по сравнению с 2015 годом.

Основные результаты деятельности администрации и мэра города Томска приведены на официальном портале ведомства.

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