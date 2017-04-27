26 и 27 апреля в Новосибирском экспоцентре прошел II форум «Городские технологии». В этом году мероприятие носило даже не общероссийский, а международный характер. Участие в нем приняли более 100 компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Иркутска, Красноярска, а также Казахстана, Монголии, Сингапура и Тирасполя. Не обошлось без новшеств и в программе: организаторы провели экскурсии на предприятия, занимающиеся «умными» технологиями.

Организаторами «Городских технологий» выступили мэрия Новосибирска и Сибирское отделение РАН. Программный комитет по подготовке форума возглавил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, сопредседателем выступил глава СО РАН Александр Асеев. Координатором мероприятия стала школа бизнеса SREDA.

В своей приветственной речи мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал интеллект главным преимуществом города. «Мы подписали соглашение о сотрудничестве с Сибирским отделением РАН, чтобы те технологии, которые есть в наших институтах, применить на благо города, чтобы в Новосибирске было не только удобно вести бизнес, но и комфортно жить, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть. — Сегодня представлено много наработок, связанных с формированием «доброго», доступного города для людей с ограниченными возможностями — над этим вопросом мы работаем очень активно и надеемся, что многие из предложений действительно будут реализованы».

«Мы решили собрать современные технологии, которые есть в нашем городе, других регионах и странах, и рассмотреть, какие из них возможно применить в наших условиях», — пояснил идею городского форума начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько.

Первым мероприятием форума стало пленарное заседание «От умных технологий к умному городу». О разработках, которые способствуют организации комфортного пространства для горожан, рассказал вице-президент и академик РАН, председатель СО РАН Александр Асеев. По его словам, Институтом автоматики и электрометрии СО РАН разработана автоматизированная система управления движения поездов метрополитена. Институт горного дела обеспечил метро модернизированной системой вентиляции. За счет этого возможна экономия электроэнергии — 400 тыс. рублей на 1 вентилятор в год. Если говорить о транспортной проблеме, то стоит упомянуть концепцию создания в нашей стране вакуумно-левитационной транспортной системы. Проект одобрен участниками заседания Объединенного ученого совета ОАО «РЖД». По словам Александра Асеева, строить развязки «спагетти», как в крупных городах типа Токио или Чикаго, не имеет смысла, поскольку речь идет о колоссальных затратах и практически нулевом эффекте. Решают в Новосибирске и проблему энергетики. Системы бесперебойного электропитания производятся на основе разработок НГТУ. «Нет нужды говорить, насколько бесперебойные источники питания важны для систем управления банков, больниц и т. д.», — подчеркнул Александр Асеев.

В свою очередь на выставке Smart City был представлен подземный сканер — еще одна разработка СО РАН, востребованная в жилищно-коммунальном хозяйстве. Здравоохранение — та область, в которой Новосибирск просто обязан быть лидером, считает академик. «В каждой семье главным диагностическим прибором служит термометр. А должен служить комбайн, подключенный к специальным серверам. Благодаря специальным сенсорам появляется точная информация о состоянии здоровья человека», — рассказал Александр Асеев. Кроме того, СО РАН создало уникальный банк генетических и биологических материалов жителей РФ, экспресс-тест для ранней диагностики острого инфаркта миокарда и УФ лазерную офтальмологическую систему, которая активно используется в медицине.

Спикер вышел за рамки регламента, что неудивительно — научное сообщество Новосибирска создает огромное количество инноваций.

Тему развития городской энергетики продолжил академик РАН, директор Института теплофизики им. Кутателадзе СО РАН Сергей Алексеенко. По его словам, предлагается создание Наукополиса с многоуровневой территориальной структурой, где первый уровень — Академгородок, второй — предприятия левого берега Советского района, Бердска и Искитима, третий — ВАСХНИЛ и Кольцово, последний — крупные предприятия и вузы Новосибирска. Таким образом, будут объединены усилия разных организаций города и области. Другой способ реализации инновационных технологий в энергетике — создание новых технопарков в рамках принятой в Новосибирской области программы реиндустриализации экономики. Кроме того, недавно на базе НГТУ создали ассоциацию «Партнерство по развитию распределенной энергетики Сибири», цель которой — поиск и внедрение технологий и объектов, таких как органическое топливо, тепловые насосы, солнечная и геотермальная энергия. Чтобы реализовать проекты по утилизации твердых бытовых отходов и тепловых сбросов, возникло предложение создать консорциум «Экология и энергия».

В решении задач всегда интересен опыт других стран. Сингапур находится на 1-м месте в Азии и на 7-м в мире в рейтинге «умных» городов. Региональный директор агентства внешней торговли и инвестиций Республики Сингапур Рахид Наргунд выделил четыре столпа проекта Smart city: экономическую жизнеспособность (создание рабочих мест, инвестиции, инновации), повышение уровня жизни (развитие транспортной инфраструктуры, обеспечение жильем и образованием, здоровье, безопасность, досуг), экологическую устойчивость (повторная обработка воды, мусоросжигательные заводы, солнечная энергия) и эффективное управление (постоянная и взаимная коммуникация граждан и правительства).

Smart city также невозможен без решения проблем инвалидов. О доступной среде рассказал генеральный директор Центра развития социальных инноваций «Технологии возможностей» Иван Бирюков: «Когда люди с ограниченными возможностями здоровья попадают в помещение, роль умных технологий в обеспечении доступности увеличивается. Адаптация программного обеспечения под принцип универсального дизайна — то, к чему движется весь мир. Мы должны создать условия, которые будут не адаптировать то или иное помещение, а просто делать его удобным для всех». Спикер подчеркнул, что выстроить эффективную работу можно, только системно затрагивая все области.

Примечателен тот факт, что Новосибирск был в числе трех регионов, представивших свой опыт на совещании по доступности объектов торговли и услуг для инвалидов в Москве 15 марта.

Генеральный директор АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» Владимир Никонов рассказал о проектах, реализующихся на территории Технопарка. Задачу обратной связи между горожанами и представителями власти поможет решить проект «Мой Новосибирск». Благодаря City Air индекс загрязненности в каждом районе города можно будет отлеживать в режиме онлайн. На улучшение обслуживания инвалидов нацелен проект «Цвета без границ». Занимаются в Технопарке и системами жизнеобеспечения зданий. По словам Владимира Никонова, 1 сентября в Первомайском районе откроется школа, оборудованная системой управления зданием по принципу «умного» дома. Сегодня учреждение реализует 45 проектов в сфере smart-технологий.

Ключевым аспектом «умного» города, по мнению руководителя Центра городских исследований бизнес-школы СКОЛКОВО Ксении Мокрушиной, является доступ к открытым данным. Важен прямой диалог разработчиков бизнес-решений с жителями.

Городская администрация впоследствии будет просто «фасилитировать» (организовывать процесс групповой работы, направленный на прояснение и достижение группой поставленных целей) сетевые взаимодействия, координировать процессы. Такое будет возможно, только если создадут городские порталы открытых данных. При этом, по словам Ксении Мокрушиной, они должны выглядеть не как набор ссылок на неудобоваримые документы, а быть клиентоориентированными. Для этого создаются специальные инструменты визуализации.

Проблему обмена данных выделил и руководитель регионального направления компании Cisco Игорь Ежков. Помимо того, что отсутствует единая платформа, остаются открытыми два вопроса: кто должен владеть и кто должен управлять данными «умного» города. Существует и другая проблема — отсутствие комплексного подхода в решении городских задач. Типовой «лоскутный» подход наименее эффективен и экономически не обоснован.

Завершил пленарное заседание руководитель ГБУ «Центр навигационных и геоинформационных технологий НСО» Сергей Новиков. В ходе своего доклада эксперт упомянул, что проект концепции интеллектуальной транспортной системы уже разработан. В будущем в Новосибирске появится инновационная система управления дорожным движением, система для оплаты парковок и проезда. Внедрение новых технологий, по его оценкам, позволит сократить время поездки до 20%, снизить расход топлива и количество выбросов в атмосферу до 25%, уменьшить количество аварий на скоростных участках до 30% и т. д.

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