В Новосибирске запущено производство первой в мире компактной снегоплавильной станции

На выставке II международного форума «Городские технологии» директор компании-разработчика Ирина Ефимова рассказала о запуске производства снегоплавильной станции в Новосибирске, передает ТАСС.

Сибирский завод подземного снегоплавильного оборудования «Снеготоп» начал выпускать станции, с помощью которых можно плавить около 6 кубометров снега в час, что равняется одному КамАЗу. Директор предприятия Ирина Ефимова в ходе своего выступления 27 апреля в рамках рубрики «Открытый микрофон 30 минут» пояснила , что установка располагается под землей, а снаружи находится только крышка, куда загружается снег. Талая вода сливается под землю, проходя предварительно через фильтр.

Оборудование потребляет примерно 1,2 квт/час энергии, что составляет примерно три рубля в час. Таким образом, за восьмичасовой день на плавление восьми КамАЗов снега уйдет 24 рубля. Управление станцией происходит с помощью пульта. В компании добавили, что установка имеет функции регулирования температуры плавления, а также станция показывает время работы и количество потребленной электроэнергии. Две такие установки уже протестированы, рассказала Ирина Ефимова. Стоимость изобретения составляет около 200 тыс рублей.

«КС» сегодня также сообщал о заключении соглашения между мэрией Новосибирска и одним из резидентов Академпарка на установку системы «Среда без границ» в здании мэрии.

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