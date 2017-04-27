Сегодня в ходе отчета перед депутатами Верховного Совета республики Хакасия Виктор Зимин объявил, что отправляет правительство в отставку в полном составе. В отставку уйдут также заместители главы.

Глава Хакасии Виктор Зимин сократит более ста госслужащих. Кроме того, Зимин решил сформировать новую структуру управления в региональной администрации. Так, уменьшится количество органов исполнительной власти: с 32 до 23. На утверждение это будет представлено на майской сессии Верховного Совета, и новое правительство сформируется в течение месяца. Руководители министерств будут подбираться на конкурсной основе.

В пресс-службе правительства пояснили, что такое решение глава региона принял после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась не так давно.

«Сегодня я отправил правительство в отставку. Это было непростое решение. Возможно, одно из сложных в моей работе на посту руководителя региона. Я его принял, так как не вижу иного способа встряхнуться и начать работать в совершенно ином ключе. Эффективно решать стоящие пред нами задачи, а не отсиживаться в стороне, пережидая, чем все это закончится. Времена не те. Будем строить новые, конструктивные формы взаимодействия, а не раскачивать лодку, в которой мы находимся. Ведь хорошо плавают далеко не все», — написал Зимин в своем профиле в сети Instagram.

Полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло поддержал решение Зимина, заявив, что «аплодирует» ему.

В ходе своего сообщения об отставке правительства глава региона посетовал на нерасторопность членов кабинета министров при решении проблем республики.

«Несанкционированная свалка — я виноват. Угля нет на муниципальной котельной — опять я. А где работа других ответственных лиц — отраслевых министерств, силовых структур, глав муниципальных образований?», — цитирует Виктора Зимина его пресс-служба.

Он заметил, что только «несколько министерств пашут, а остальные ждут деньги из бюджета». К каким министерствам Зимин не имеет претензий, он не уточнил. Сообщается, что пока служащие получат приставку «и.о».

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