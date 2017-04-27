Сумма нарушений валютного законодательства в Сибири уменьшилась на 344,2 млн рублей

В Сибирском таможенном управлении сообщили, что в 1 квартале текущего года специалисты проводили проверки в 2,5 раза чаще, чем в аналогичном периоде 2016 года.

С января по март 2017 года Сибирское таможенное управление провело 330 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) валютного законодательства. Это на порядок больше, чем в этом же периоде прошлого года.

По результатам проведенных проверок с начала 2017 года было выявлено нарушений валютного законодательства на сумму 939,78 млн рублей. Это, пояснили «КС» в управлении, существенно меньше чем в начале 2016 года, когда сумма нарушений перевалила за миллиард и составила 1,284 млрд рублей, то есть в этом году сумма регистрируемых нарушений была меньше почти на четверть.

Однако выявлен рост в 2,7 раза по количеству возбужденных дел об административных правонарушениях. В этом году по фактам выявленных нарушений было заведено 544 дела, тогда как ранее только 198.

«Основной объём составляют дела об по несоблюдению участниками ВЭД установленных порядка и сроков представления форм учёта и отчётности по валютным операциям – 54,8%; несоблюдение резидентами сроков по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающихся за переданные нерезидентам товары – 41,5%, совершение незаконных валютных операций – 2,6%», — уточнили в пресс-службе.

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