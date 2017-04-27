«Лента» открыла первый супермаркет в Искитиме

Торговая сеть «Лента», сегодня, 27 апреля, открыла первый супермаркет в городе Искитиме Новосибирской области. Ритейлер стал вторым федеральным игроком, открывшим точку в Искитиме.

По информации компании, новый супермаркет среднего формата открылся в городе Искитиме на улице Южный микрорайон. Общая площадь магазина составляет 1 146 кв. метров, из которых 660 кв. метров занимает торговое пространство.

Ассортимент супермаркета включает около 4,8 тыс. наименований товаров. Точка находится в собственности компании. Отметим, что новый магазин стал шестым, открытым «Лентой» в 2017 году и третьим — в Новосибирской области. С его открытием компания увеличила сеть до 195 гипермаркетов в 78 городах России и 54 супермаркетов в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Центральном регионе.

«Лента» стала вторым федеральным игроком в Искитиме: в городе также работает три супермаркета «Магнит». Из региональных ритейлеров на рынке Искитима присутствуют сети «Холидей», «Мария-Ра», «Сибириада», «ПродСиб», «Лидер экономии» и «Быстроном».

Напомним, что первую точку формата супермаркет «Лента» открыла в Новосибирске в феврале 2017 года в торговом центре «Амстердам».

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