Коммуникации интернет-провайдеров в центре Красноярска будут перенесены под землю. Городские власти настаивают на благоустройстве города в преддверии Универсиады. Однако сами операторы опасаются излишних затрат, а эксперты допускают ухудшение качества связи у отдельных игроков.

Интернет-провайдеры Красноярска в ближайшее время могут столкнуться с необходимостью осуществления дополнительных затрат. Власти Красноярска настаивают на переносе сетей широкополосного доступа (ШПД), расположенных на столбах в центре города, под землю. При этом компенсировать данные затраты операторам не планируется. Представители трех операторов связи, работающих в Красноярском крае, подтвердили «КС» эту информацию. Однако от официальных комментариев все опрошенные интернет-провайдеры отказались. «Мы можем подтвердить, что подобные рекомендации поступали. Но нам пока непонятна схема реализации данного проекта: как это будут делать другие компании, как власть будет помогать в решении вопроса. Поэтому на текущий момент озвучить конкретику о переносе сетей ШПД под землю не видится возможным», — рассказал на условиях анонимности представитель одного из операторов.

Впрочем, в департаменте городского хозяйства администрации Красноярска подтвердили, что вопрос наведения порядка в линиях коммуникаций действительно прорабатывается, и касается он не только интернет-провайдеров. В настоящее время началась инвентаризация сетей, которая должна быть завершена к концу мая. После этого станет понятен объем необходимых работ, что позволит составить план и смету. При этом речь о компенсации затрат провайдерам затрат не идет. В администрации исходят из того, что операторы связи имеют достаточный доход, чтобы самостоятельно покрыть эти затраты. Тем более что в работе по упорядочиванию своих сетей заинтересованы и сами компании.

«Этот проект не зависит от Универсиады напрямую, но привязан к ремонтным работам в центре города, ведущимся в рамках подготовки к этому мероприятию. Тема давно назрела, поскольку количество проводов на столбах существенно возросло, что увеличивает опасность аварийных ситуация и может мешать большегрузному транспорту. Еще в марте мы встречались с заинтересованными лицами. Крупные провайдеры выразили понимание и готовность заняться этой работой. Небольшие провайдеры поднимали вопросы, связанные с компенсацией затрат на перенос сетей. Наша же позиция состоит в том, что мы готовы оказывать помощь как техническую, так и административную (например, помогать находить общий язык с коммунальными организациями), но о софинансировании со стороны города речи не идет. Следующий раунд переговоров пройдет в мае, когда будет закончена инвентаризация», — рассказала пресс-секретарь департамента Светлана Трушкова.

В агентстве информатизации и связи Красноярского края не стали формулировать своего отношения к этому проекту, отметив, что «этот вопрос находится целиком в ведении городских властей».

Главный редактор отраслевого портала Krastelekom.org Артем Щетников в свою очередь отметил, что для перехода «под землю» провайдерам придется договариваться с «Ростелекомом», являющимся сейчас фактически монополистом в «андерграундных» коммуникациях. Об этом же ранее говорили и участники круглого стола «КС». И основные затраты компаний в этом процессе могут быть связаны не столько с техническими вопросами, сколько с «платой за вход».

«Да, у властей действительно появилось намерение убрать «воздушки» из центра города. Этот вопрос назрел не только в преддверии Универсиады, это требование времени. Однако есть нюанс: кабельные канализации, построенные еще в советские времена, достались по наследству «Ростелекому». По имеющейся информации, эта организация изначально выставила «за вход» огромный ценник. Проблема обсуждалась на уровне городского управления информатизации и связи. Вариантов два: либо операторы будут брать в аренду каналы «Ростелекома» (но это грозит снижением скорости для абонентов), либо пускают свои кабели (но это весомые затраты). Я уверен, что компромисс будет найден, и сети перейдут под землю. Но спрогнозировать объемы затрат в этом случае трудно: это больше зависит от запросов «Ростелекома» и дипломатических способностей операторов, чем от себестоимости технических работ», — полагает собеседник «КС».

По мнению генерального директора Tele2 Сергея Эмдина, вопрос переноса коммуникаций имеет больше эстетические причины, однако для провайдеров может стать серьезной статьей расходов. «Это вопрос городской эстетики. Действительно некрасиво, когда, поднимая голову, видишь множество проводов. Мы все-таки хотим жить не как в Бангкоке, а скорее как в Париже и Лондоне. У нас нет сетей ШПД в Красноярске, и потому сложно оценивать местную ситуацию, однако я знаю, что подобная проблема поднималась и в Москве, и стала головной болью в том числе для крупных федеральных операторов. Там и сами кабельные канализации, и работы стоят очень дорого. При этом, думаю, и крупный бизнес, и небольшие местные провайдеры находятся примерно в равных условиях, ведь у малого бизнеса и количество сетей, которые предстоит перенести, невелико», — считает он.

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