Директор ЗАО «СЛК-Моторс» Наталья Жданова освобождена от уголовной ответственности по решению мирового судьи Октябрьского района Новосибирска, но должна будет выплатить штраф, узнал корреспондент «КС» из сообщения СУ СКР области.

Напомним, что в октябре 2016 года следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело в отношении руководителя «СЛК Моторс» Натальи Ждановой по факту невыплаты зарплаты 159 работникам.

Как стало известно 27 апреля, директор ЗАО «СЛК-Моторс» приговорена к штрафу в размере 200 тыс рублей. По данным следственного управления следственного комитета РФ по Новосибирской области зарплата не выплачивалась сотрудникам компании более полугода. Таким образом, за период с ноября 2015-го по май 2016 года образовалась задолженность на сумму более 4 млн рублей. В сообщении управления уточняется, что сумма денег, поступающих на расчетные счета организации, была достаточна для выплаты зарплаты, однако Наталья Жданова расходовала их для проведения расчетов с контрагентами общества.

«Вину в совершении инкриминированного преступления обвиняемая признала и полностью возместила в ходе расследования причиненный ущерб», — пояснили в ведомстве.

Напомним, Арбитражный суд Новосибирской области 6 марта принял решение признать основателя ГК «СЛК-Моторс» Наталью Жданову банкротом. Сейчас совладелица самого крупного в прошлом мультибрендового автодилера Новосибирска проходит стадию реализации имущества, как и другой сооснователь группы компаний Дмитрий Малахов. Заседание по рассмотрению отчета о результатах реализации имущества Ждановой назначено на 30 августа 2017 года, Малахова — на 9 июня 2017 года.

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