В мэрии Новосибирска установят терминал от резидента Академпарка

Соглашение о поставке разработки резидента Академпарка в городскую администрацию было заключено в рамках международного форума-выставки «Городские технологии».

II международный форум-выставка «Городские технологии» был открыт мэром Новосибирска Анатолием Локтем 26 апреля. Сегодня, 27 апреля, проходит второй, заключительный день работы мероприятия. Разработчики на площадке новосибирского «Экспоцентра» представили более 150 решений для улучшения городской среды.

Один из участников масштабной выставки, резидент Академпарка «Сибирский Научно-исследовательский Институт автоматизации управления» уже получил заказ от мэрии Новосибирска о поставке своей системы «Среда без границ». Как рассказали в Академпарке, данная разработка представляет собой мультиязычный информационный терминал, предназначенный для информирования и оказания услуг населению, иностранных граждан и людей с ограниченными возможностями. Система включает в себя сурдоперевод, шрифт Брайля для незрячих и возможность транслировать информацию на различных языках. По словам мэра, он уже распорядился, чтобы разработку установили в мэрии.

«Я дал поручение поставить его на входе в мэрию. Речь идет о специальном терминале, который позволит посетителям мэрии легко ориентироваться в пространстве независимо от ограничений по здоровью», — рассказал Анатолий Локоть.

Как и было уже ранее сказано, организаторы форума поставили перед собой задачу не просто представить разработки ученых и инноваторов, но и найти им применение в городском хозяйстве.

Среди других решений на выставке также представлены «умные» автобусные остановки, 3D-модели подземных коммуникаций, мобильные солнечные электростанции, система домашней автоматизации.

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