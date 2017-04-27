На праймериз «Единой России» перед довыборами в совет депутатов Новосибирска подал заявление бывший коммунист и кандидат от «Яблока» Елисей Тамбовцев. Сейчас на выдвижение от ЕР в Калининском районе претендуют трое человек, в числе которых помощник Андрея Каличенко.

25 апреля в оргкомитет праймериз «Единой России» (это обязательная процедура по отбору кандидатов от ЕР) подал документы 28-летний Елисей Тамбовцев. Он хочет выдвигаться по округу № 14 в Калининском районе Новосибирска, который освободил бывший первый заместитель генерального директора «Энергомонтаж» Андрей Каличенко.

Сам Каличенко осенью этого года избрался на одномандатном округе в Госдуму. Его помощник, бывший молодогвардеец Игорь Атякшев уже подал заявление об участии в предварительном голосовании ЕР перед довыборами в совет депутатов Новосибирска. Кроме того, в праймериз по этому участку собирается участвовать пенсионер Александр Иванов.

Как сообщает пресс-служба новосибирского отделения «Единой России», третий претендент на выдвижение от ЕР, Елисей Тамбовцев — беспартийный, работает юрисконсультом в новосибирской городской общественной организации ветеранов «Стяг».

Однако в 2010 году он, будучи первым секретарем Союза Коммунистической молодежи, выдвигался от КПРФ в совет депутатов Новосибирска по округу № 18. Там же баллотировался нынешний спикер горсовета Дмитрий Асанцев. 21-летний Тамбовцев занял тогда второе место с результатом 10 процентов. Асанцев набрал 78 процентов.

В 2012 году Тамбовцев представлял новосибирский обком КПРФ в городской избирательной комиссии.

В 2015 году на выборах в заксобрание Новосибирской области он шел под номером два в списке партии «Яблоко» по территориальной группе в Калининском районе. Мандат достался бизнесмену Александру Манцурову.

В сентябре прошлого года как самовыдвиженец Елисей Тамбовцев занял последнее место на округе (девять голосов) на выборах в совет депутатов города Оби.

«Закрытые» праймериз ЕР перед выдвижением кандидатов в горсовет пройдут в конце мая. Довыборы в горсовет намечены на сентябрь этого года. Коммунисты вероятнее всего, выставят на них заместителя директора компании «СибирьМонтаж Автомат», руководителя районного депутатского центра Дмитрия Коликина.

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