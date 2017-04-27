S7 Airlines получила первый самолет в новой ливрее

В аэропорту Домодедово в начале недели приземлился первый самолет Embraer E170LR в обновленной ливрее, сообщает Деловой авиационный портал.

Самолет для региональных рейсов Embraer E170LR получила российская авиакомпания S7 Airlines. Сообщается, что судно было выпущено около 13 лет назад, а предыдущим оператором машины была авиакомпания Republic Airlines из США.

В декабре говорилось о контракте S7 Airlines с лизинговой компанией GE Capital Aviation Services на поставку 17 таких самолетов. Первые из них будут базироваться в Толмачево. Генеральный директор авиакомпании Владимир Объедков отмечал, что с помощью дополнительных самолетов станет проще совершать авиарейсы между соседними регионами без пересадок в Москве.

Отметим, что на территории России S7 станет первым оператором E170. Техобслуживанием нового типа ВС будет заниматься холдинг «Инжиниринг», выполняющий также ТО Boeing, Airbus, Sukhoi Superjet.

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