Улица Ленина в Новосибирске может стать по выходным пешеходной уже этим летом

Над предложениями, внесенными по развитию улицы Ленина, уже работает конструкторское бюро «Стрелка». Об этом рассказал мэр Анатолий Локоть на презентации итоговых работ проектного семинара.

Участники проектного семинара по развитию улицы Ленина в Новосибирске начали свою работу 24 апреля. Организаторами выступили департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии, АНО «Сибирский центр содействия архитектуре», Музей Новосибирска, филиал союза «Фонд имени Фридриха Эберта» в РФ (Германия). На протяжении трех дней участие в мозговом штурме по созданию концепции развития пешеходной улицы принимали ведущие урбанисты России, а также специалисты по транспорту, бизнес-аналитики, социологи, маркетологи – всего 38 участников.

Вчера, 26 апреля, прошло подведения итогов и лучшие идеи были переданы в мэрию. По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, над документом теперь работает КБ «Стрелка», которое также разработало предварительный дизайн-проект Михайловской набережной.

«Над этим документом сегодня работают специалисты конструкторского бюро «Стрелка», с которым мы заключили договор. Ожидаем, что результатом работы станет хорошо продуманная улица с пешеходной зоной, где можно будет гулять, встречаться, проводить интересно время. Планируем, что пешеходная зона будет открыта в экспериментальном порядке уже летом. Улица будет пешеходной в выходные летние дни», — рассказал Анатолий Локоть.

Глава города поделился подробностями о некоторых из проектов. Так, некоторые эксперты предложили обратить внимание при оформлении улицы на площадке около кинотеатра «Победа». Интересы бизнес-сообщества будут также учтены. Торговые точки, кафе, культурные центры станут неотъемлемой составляющей концепции развития улицы.

Однако вопрос, как избежать транспортного коллапса из-за закрытия улицы, предстоит еще решить, поэтому пока пешеходной улицу Ленина сделают в экспериментальном порядке и только по выходным.

Напомним, при проведении опроса почти 82% голосовавших одобрили идею создания в Новосибирске пешеходной зоны, при этом 70% поддержали инициативу сделать ее именно на улице Ленина.

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