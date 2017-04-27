В первом квартале 2017 года оборот розничной торговли Новосибирской области составил 108,9 млрд рублей или 39,2 тыс. рублей на одного жителя области. Это на 2,7% ниже, чем в аналогичном периоде 2016 года, сообщает Новосибирскстат.

Среди регионов Сибирского федерального округа по розничной торговле Новосибирская область занимает второе место после Красноярского края (120,6 млрд рублей и 42 тыс. рублей в расчете на душу населения) с показателем 108,9 млрд рублей по итогам первого квартала 2017 года.

В I квартале 2017 года структура формирования оборота розничной торговли по сравнению с соответствующим периодом прошлого года существенно не изменилась. Основную часть оборота, по данным Новосибирскстата, формируют крупные организации и субъекты среднего предпринимательства – 52,8% (в 2016 году – 52,2%). Доля розничных рынков в общем объеме розничной торговли составила 1,4%, по сравнению с предыдущим годом снизившись на 0,6 процентного пункта.

Структура оборота розничной торговли по видам товаров на протяжении нескольких лет в Новосибирской области существенно не меняется. Более половины оборота приходится на непродовольственные товары. За I квартал 2017 года их доля составила – 51,7%, пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий – 48,3% (в I квартале 2017 года 52,9% и 47,1% соответственно).

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