Заместитель президента — председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко посетил Новосибирск

20-21 апреля прошел рабочий визит заместителя президента – председателя правления ВТБ Валерия Лукьяненко в Новосибирск, сообщает пресс-служба банка.

В рамках визита Валерия Лукьяненко в столицу Новосибирской области состоялось обсуждение перспектив сотрудничества с новосибирскими предприятиями и организациями. Ключевая встреча была проведена с руководством главного управления МВД по Новосибирской области, на которой стороны договорились о развитии партнерских отношений и реализации проектов с участием банка.

«Внимание к Новосибирской области со стороны руководства банка еще раз доказывает, что наш регион обладает большим потенциалом развития, в том числе в оборонно-промышленном секторе (ОПК)», — отметил руководитель корпоративного филиала банка ВТБ в Новосибирске Вячеслав Брюханов.

На сегодняшний день банк ВТБ в Новосибирске активно содействует реализации государственного оборонного заказа (ГОЗ) в соответствии с Федеральным законом №275-ФЗ от 29.12.2012 года и является уполномоченным банком по осуществлению сопровождения контрактов ГОЗ. В настоящее время около 40% всех действующих расчетных счетов, открытых в ВТБ в Новосибирской области, приходится на счета ГОЗ.

«ВТБ продолжает активно участвовать в развитии экономического потенциала регионов, в том числе в секторе ОПК. Наша цель – постоянный рост объемов бизнеса, укрепление позиций банка в субъектах РФ. Выстраивая долгосрочные и конструктивные партнерские отношения, мы стремимся к стратегическому сотрудничеству с ведущими предприятиями и организациями в Новосибирской области», — подчеркнул Валерий Лукьяненко, подводя итоги рабочего визита.

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