В центре коллективного пользования «Сибирский суперкомпьютерный центр СО РАН» (ЦКП ССКЦ) накануне был запущен новый вычислительный кластер. Его мощность позволила увеличить вычислительные ресурсы почти на 70%.

В Институте вычислительной математики и математической геофизики СО РАН в новосибирском Академгородке состоялось открытие нового современного вычислительного кластера. На запуске установки, на которую в прошлом году было выделено около 60 млн рублей, присутствовали полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, члены Академии Наук, члены Учёного совета СО РАН.

Как рассказал директор Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН Сергей Кабанихин, введение в эксплуатацию новой системы увеличило общие вычислительные ресурсы центра на 71%, до 197 трлн операций в секунду. Ученый пояснил, что увеличение вычислительной мощности центра позволит эффективнее решать задачи в области математического моделирования свойств наноматериалов, развития нанотехнологий, моделирования в физике, химии, биологии, геофизике, астрофизике, наноэлектронике, синтеза веществ в фармакологии, аэродинамике летательных аппаратов.

«Увеличение мощности позволит работать и над новыми проблемами — например, прогнозировать развитие паводка и наводнений. Также мы анализируем уровень загрязненности городского воздуха», — добавил Кабанихин.

Кроме того, напрямую с суперкомпьютерным центром связаны мероприятия программы реиндустриализации новосибирской экономики. О том, что программа основана на наукоемких технологиях, напомнил губернатор Владимир Городецкий.

С ним согласился полномочный представитель президента Сергей Меняйло, который отметил, что практическое применение научных разработок поможет развитию экономики.

«Главное, чтобы разработки сибирских учёных, в том числе в области математического моделирования, находили применение и при решении практических задач, способствуя таким образом наращиванию технологического потенциала страны, динамичному развитию экономики, росту качества жизни населения», – подчеркнул Меняйло.

Услугами центра сейчас пользуются 24 института СО РАН и ведущие университеты Сибири, а существенное увеличение производительности позволит привлечь новых пользователей.

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