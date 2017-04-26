В областном правительстве подвели итоги XV Межрегионального конкурса «Директор года. Предприятие года» по итогам 2016 года. Среди победителей конкурса есть и те, кто получает звание «Директора года» на протяжении семи лет.

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий поздравил победителей конкурса «Директор года. Предприятие года», который проводится уже в 15 раз. За эти 15 лет, отмечают организаторы, лауреатами стали 438 руководителя предприятий и организаций Новосибирской области и соседних регионов в Сибири.

«Те 15 лет, течение которых проводится этот конкурс, говорят о том, что он востребован и полезен для нашего общего дела – развития региона. У нас появились лидеры практически в каждом направлении экономики и с каждым годом они усиливают свои позиции. Значит, их победа неслучайна, сегодня на предприятиях выработана система достижения стабильного успешного результата», — обратился к лауреатам Владимир Городецкий.

В 2016 году в номинации «Директор года» конкурсная экспертная комиссия во главе с генеральным директором Межрегиональной ассоциацией руководителей предприятий Юрием Бернадским выбрала 18 руководителей. Генеральному директору завода бытовой химии «СИБИАР» Виктору Кушниру был вручен «бриллиантовый Атлант» за удержание звания в течение последних семи лет.

«Золотые Атланты» получили директор ООО «Строительная фирма «Сибирь» Сергей Моисеев и директор предприятия химической промышленности «Анозит» Игорь Куканов. «Серебряного Атланта» были удостоены директор АО «Новосибирский завод искусственного волокна» Валерий Петров, генеральный директор ООО «Системы информационной безопасности» Андрей Помешкин, исполнительный директор АО «Новосибирский завод радиодеталей «Оксид» Валерий Белых. Были также награждены руководители АО «Институт прикладной физики», «Новосибирский патронный завод», ЗАО «Сибирская кожгалантерея», ООО «Авиатехснаб», завода по производству вентиляционного оборудования «Тайра».

В номинации «Предприятие года» комиссия отобрала 12 компаний, среди которых представители аграрной отрасли ЗАО племзавод «Ирмень», «Дары Ордынска», ООО «Соколово».

Добавим, на прошлой неделе также прошло награждение победителей международного конкурса «Лучшие товары и услуги – ГЕММА».

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