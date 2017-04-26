Председатель законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив «отрицательно» отреагировал на предложение представителя совета депутатов Новосибирска Игоря Салова об использовании опыта пикетирования областных властей в борьбе за источники бюджетного финансирования.

26 апреля спикер заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив прокомментировал выступление на сессии горсовета Новосибирска председателя комиссии совета депутатов по научно-производственному развитию и предпринимательству Игоря Салова.

Напомним, что во время вчерашней сессии горсовета неоднократно затрагивалась тема отмены ранее принятого губернатором Новосибирской области Владимиром Городецким решения о повышении тарифов ЖКХ на 15 процентов. И мэр Новосибирска Анатолий Локоть, и депутаты говорили о том, что теперь в срочном порядке придется изыскивать средства на ремонт городской инфраструктуры, так как в муниципальном бюджете эти деньги не были запланированы. Вице-спикер горсовета, коммунист Ренат Сулейманов выступил с инициативой обратиться к губернатору Новосибирской области и к региональному заксобранию с идеей отказа в пользу муниципального бюджета от 3,5 млрд рублей по налоговым отчислениям, которые уходят из города в областную казну по решению 2014 года.

Спикер заксобрания Андрей Шимкив отметил, что областные депутаты готовы обсуждать эту идею. «Мы всегда открыты на нашей площадке к рассмотрению любых предложений, в том числе, горсовета. Пример умения договариваться мы продемонстрировали в проблеме по четвертому на мосту. Вы видели, как долго мы работали с губернатором, с областным правительством. Компромисс был найден, сумма проекта снижена на 43 млрд рублей. Нужно не призывать к митингам, а работать, договариваться и находить какие-то пути решения», — подчеркнул Шимкив.

На сессии совета депутатов Игорь Салов напомнил про новосибирский опыт в отстаивании интересов через митинги и пикеты. Он упомянул о том, как борются за бюджетные источники в некоторых развитых странах мира, в частности, работники муниципалитетов пикетируют здания федеральных и региональных органов власти.

Андрей Шимкив сказал, что «отрицательно» относится к подобным призывам. «Я к тому, что приводить в пример европейские страны, наверное, сегодня не совсем корректно. Если посмотреть на Европу, можно много интересного увидеть. Призывать к митингам — это самый простой вариант, работать на оппозиции легче всего. Надо находить точки соприкосновения, уметь договариваться», — констатировал председатель заксобрания.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.