Традиционно во время сессии новосибирские депутаты несколько раз возвращались к теме городской казны и вариантов ее наполнения. Особенно остро проблема недостатка средств встает, например, при обсуждении вопросов реализации наказов избирателей. Среди рассмотренных на сессии проектов решений есть те, которые в перспективе могли бы помочь в решении бюджетной задачи.

Важность совершенствования правил

Значительная часть бюджета Новосибирска формируется за счет малого и среднего бизнеса. Так что, безусловно, является актуальным внесение в окончательном чтении поправок, совершенствующих правила размещения нестационарных объектов в городе. В повестки сессии горсовета, которая прошла 25 апреля, этот вопрос стоял под номером один.

Основное изменение касается сроков, в течение которых потенциальные владельцы нестационарных объектов должны получать от властей разрешение на размещение строения. На это департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска теперь отводится пять дней вместо семи.

Кроме того, как уточнил председатель постоянной комиссии Совета депутатов Новосибирска по научно-производственному развитию и предпринимательству Игорь Салов, изменения конкретизируют и процедуру рассмотрения заявления о размещении нестационарных объектов.

Игорь Салов обращает внимание на важность перманентного совершенствования правил размещения нестационарных объектов в городе. Это необходимо, так как предприниматели, занятые в данной сфере бизнеса, помогают приносить деньги в муниципальную казну. Вероятно, города федерального значения могут позволить себе отказаться от этой строчки. Как следствие, в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе происходит повсеместный отказ от киосков, ларьков и палаток. Но бюджетная обеспеченность Новосибирска этого не позволяет. «В качестве аргумента приводится статистика, доказывающая, что квадратных метров торговых площадей на каждого жителя этих городов достаточно, и эти города не нуждаются в расширении системы магазинов шаговой доступности, объектов малой, мобильной, нестационарной торговли. Но такие подходы неприемлемы для Новосибирска, несмотря на то что это крупнейшее муниципальное образование в России. Наши бюджетные возможности, необходимость поддержания малого и среднего бизнеса сегодня заставляют нас создавать условия для размещения и развития объектов нестационарной торговли. Они в том числе положительно влияют и на уровень цен», — пояснил Игорь Салов.

Дефицит бьет по наказам

Начальник департамента экономики, стратегического планирования и инвестиционной политики мэрии Новосибирска Лариса Уткина во время сессии рассказала, что в 2016 году в план реализации были включены 545 наказов на общую сумму 859 млн рублей. Более 40% из них находятся в компетенции департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, около 15% — департамента образования, примерно 10% относятся к департаменту энергетики и ЖКХ, более четверти наказов закреплены за администрациями районов города.

Больше всего затрат — почти 54% — требует исполнение запросов избирателей, которые относятся к строительной сфере. План включал шесть наказов, но в 2016 году было выполнено лишь пять из них. На это ушло около 200 млн рублей, в том числе для школ на Горском жилмассиве и Ключ-Камышенском плато. Департамент энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска — на втором месте по количеству исполненных наказов с объемом финансирования в районе 100 млн рублей.

Всего в 2016 году реализовано 562 наказа. 439 из них исполнены в полном объеме, 123 — частично. На все это ушло около 936 млн рублей. Кроме того, в прошлом году 106 наказов были реализованы досрочно.

89 из запланированных наказов исполнены не были. Основная причина — недостаток бюджетных средств. Тема дефицита городской казны затрагивалась на сессии неоднократно. Заместитель председателя Совета депутатов Новосибирска Ренат Сулейманов даже предложил вернуться к вопросу о перераспределении налоговых отчислении между областным и городским бюджетом. Он напомнил о том, что региональный бюджет подвел итоги 2016 года с профицитом 6 млрд рублей, тогда как в городе дефицит 2 млрд рублей.

Спикер Совета депутатов Дмитрий Асанцев поручил протокольно зафиксировать предложение Рената Сулейманова, который высказался за то, чтобы обратились к губернатору и областным депутатам с соответствующим запросом. Горсовет предварительно планирует вернуться к подробному рассмотрению этой темы на следующей сессии.

В защиту этой идеи высказались несколько депутатов, в том числе глава комиссии по городскому хозяйству Игорь Кудин, глава комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству Игорь Салов и председатель постоянной комиссии по наказам избирателей Антон Тыртышный.

«Вопрос очень актуален, в том числе в связи с реализацией плана наказов избирателей. Без дополнительных средств мы его не выполним. Даже несмотря на неплохие возможности, которые нам дает федеральный бюджет на дороги, нам денег не хватит», — подчеркнул Тыртышный.

Он напомнил, что по объему финансирования плана реализации наказов город сильно «просел» по сравнению с предыдущими годами. В 2011–2013 годах на эти цели выделялось от 1,6 млрд до 1,8 млрд рублей ежегодно. В 2016 году не было и одного миллиарда. «Сумма в 936 млрд рублей называется хорошим результатом. Но нам нужно еще порядка миллиарда. Без помощи областного бюджета эти средства нам не найти», — отметил Антон Тыртышный.

На сессии депутаты рассмотрели и еще один очень важный для всех новосибирцев вопрос. Постоянная комиссия Совета депутатов города Новосибирска по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству инициировала внесение в повестку сессии вопроса «Об обращениях Совета депутатов города Новосибирска к Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации и Правительству Российской Федерации по вопросу совершенствования отношений в сфере государственных и муниципальных закупок». Обращения касаются трудностей, с которыми столкнулись Новосибирский зоопарк и МУП «Муниципальная аптечная сеть» при организации закупок в рамках процедур, предусмотренных 44–ФЗ. Обращения предлагают предусмотреть более оперативный и эффективный порядок осуществления закупок для зоопарков и фармацевтических организаций в форме государственных и муниципальных унитарных предприятий.

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