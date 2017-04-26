Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в своем выступлении на сессии городского совета депутатов 25 апреля сказал, что отмена повышения тарифов ЖКХ в регионе может отрицательно сказаться на подготовке к отопительному сезону и программе модернизации водопровода.

По мнению Анатолия Локтя, после того как губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий решил снизить повышение тарифов с 15% до 4%, городу может не хватить средств для подготовки к зимнему отопительному сезону. Глава города допускает, что теперь Новосибирску придется попросить средства для подготовкой теплотрасс к зиме у областного бюджета.

Кроме того, мэр обеспокоен тем, как снижение тарифов отразится на реализации программы «Горводоканала», которая, в частности, касается проведения водопровода в частном секторе.

Кстати, депутаты городского совета также связали отмену роста тарифов с необходимостью возвращения 10% НДФЛ в бюджет города.

Напомним, что Владимир Городецкий отменил свое решение о повышении тарифов ЖКХ на 15% в апреле 2017 года.

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