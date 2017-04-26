Новый председатель комитета заксобрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам рассказал, что в числе первых вопросов, которые предстоит решать депутатской группе под его председательством — это проблемы тарифов ЖКХ и строительства четвертого моста в Новосибирске.

Новый председатель строительного комитета заксобрания Новосибирской области Евгений Покровский, который 26 апреля официально занял пост председателя этой депутатской группы, прокомментировал свое избрание.

Он отметил, что вряд ли после ухода Майиса Мамедова работа комитета кардинально поменяется. Просто некоторые моменты, по его словам, будут рассматриваться «более конкретно, четко, в большем контакте комитета с правительством Новосибирской области».

Он подчеркнул, что одним из первых вопросов, которые предстоит обсуждать комитету — тема тарифов ЖКХ и строительства четвертого моста. «Эти вопросы и раньше стояли, но мы будем их рассматривать более конкретизировано, на углубленной основе», — сказал генеральный директор ГК «КПД-Газстрой» Евгений Покровский.

Как ранее писал «КС», решение об уходе Майиса Мамедова с поста председателя может, в том числе, объясняться недовольством членов комитета его слишком хорошими, по мнению некоторых депутатов, отношениями с заместителем председателя правительства Новосибирской области Сергеем Боярским. Напомним, что 23 марта на сессии депутат Николай Мочалин заявил о «слабых позициях комитета», что недопустимо при фактическом «коллапсе» строительной отрасли. Но некоторые эксперты связывают уход Мамедова с фактами выделения компаниям «Первого строительного фонда» господдержки от Новосибирской области. При том, что одна из его организаций является должником перед областным бюджетом.

«Майис Мамедов написал заявление, не секрет, что в строительной отрасли сейчас не лучшие времена, — отметил Евгений Покровский. — Но сегодня на сессии мне было не по себе, когда Николаев (глава транспортного комитета ЗС. — прим. «КС») рассказывал, как они лоббируют, продвигают темы строительства в дорожной отрасли, добиваются финансирования. Мне кажется, что комитет и должен этим заниматься. В первую очередь, вопросами, которые ставят наши избиратели на округах».

Евгений Покровский затронул тему защиты интересов представителей строительного бизнеса. «И премьер-министр, и президент РФ говорят, что слишком много контролирующих организаций собрались вокруг строительной отрасли. И шага нельзя ступить — нужно согласовать то или это. Мы будем стараться облегчить проблемы строителей, чтобы у них были возможности строить добротно, качественно. Будем стараться строителей ограждать от этой так называемой опеки — рутинной отчетности и проверок», — резюмировал Покровский.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.