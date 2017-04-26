Сколько времени нужно для того, чтобы сшить пальто? Почему мужские костюмы глядят без утюга? Сколько зарабатывает в день оператор раскройного станка? Эти и множество других вопросов задавали ребята из 107-ой Новосибирской средней коррекционной школы в ходе специальной экскурсии на швейное производство компании «Синар», организованной в рамках социально-ориентированного проекта профориентации подростков «Кто я, или проверено на себе», которую регулярно проводит совместно со своими партнерами Уральский банк реконструкции и развития. В мероприятии поучаствовал и корреспондент «КС».

Компанию «Синар» можно считать одним из старейших промышленных предприятий «Новосибирска» — не так давно здесь отметили 95-летие производства. Поэтому выбор в пользу именно этой площадки с точки зрения проекта был вполне логичен. Экскурсия началась с посещения местного музея, гордо именуемого «информационно-исторический центр» и расположившегося в старинном кирпичном особнячке. Именно здесь располагалась первая пошивочная, положившая начало одному из самых знаменитых предприятий Новосибирска.

В нескольких небольших светлых залах собраны экспонаты и документы различных эпох. Конечно, экспозицию нельзя считать профессиональной. Все-таки музей создавался энтузиастами из числа сотрудников и ветеранов предприятия, но тем ценнее здесь каждая булавка и лоскуток.

Музей можно считать по-настоящему народным. Все экспонаты когда-то принадлежали работникам швейного предприятия. И знаменитые чугунные швейные машинки марки «Зингер», и угольные утюги, которыми, возможно, работницы фабрики когда- то приглаживали воротнички форменных армейских кителей или манжеты строгих, но по-своему элегантных женских платьев начала пятидесятых. Из короткой, но очень эмоциональной лекции сотрудника музея Лидии Журовой, дополненной собственными воспоминаниями о рабочих буднях на швейной фабрике, участники узнали много интересных подробностей. А самое главное, что означает это загадочное непереводимое на первый взгляд название – «Синар». Как выяснилось, никакой особой тайны здесь нет: «Синар» означает – «Сибирский наряд».

«Я вижу, что ребята с интересом включились в нашу тематику. Они внимательно слушали, задавали интересные вопросы, – делится впечатлениями заместитель генерального директора по маркетингу Людмила Овсянникова . — Вообще должна сказать, что на нашем производстве нет никаких ограничений для таких вот ребят. Наша специфика работы требует усидчивости и внимания, а это те качества, которые, как правило, не зависят от особенностей развития. Мы довольно часто проводим такие встречи со школьниками, устраиваем экскурсии. Где еще сегодня наша молодежь увидит вживую настоящее большое производство? Тем более швейное».

Апофеозом экскурсии можно считать посещение самого швейного производства. Современного, оборудованного станками с «умной» начинкой. Один из таких станков сразу привлек внимание участников. Это автоматический раскройщик. В считанные секунды из-под манипулятора, снабженного специальными резаками, выходят готовые детали костюмов и платьев.

На производстве участникам все, на первый взгляд, кажется интересным, и даже немного фантастическим. Они шепчутся между собой, восхищенно озираясь по сторонам. Только что они с неподдельным вниманием ловили каждое слово экскурсовода, и вот уже провожают взглядами очередную партию готовых платьев, которую быстрый транспортер под высоким потолком цеха уносит по ленте в соседний цех.

«Море впечатлений», – наскоро делятся с преподавателями ребята. «Было интересно», — говорят девушки. Если в начале экскурсии школьники выглядели несколько рассеяно, то под занавес уже настроены серьезно. Они сегодня многое узнали, но хотят знать еще больше и обступив кружком своего гида, уточняют размеры зарплаты на производстве, что-то вместе подсчитывают.

«Мы обязательно обсудим с ребятами наши экскурсии на заключительном треннинге, — говорит психолог-педагог Ирина Руди. — Я жду, что ребята, обсудив это в своем кругу, обязательно сделают какие-то интересеные и полезные выводы. И пусть сам момент экскурсии для них больше развлечение, такая возможность уйти с пораньше с уроков, но они всегда смотрят несколько глубже и выстраивают из увиденного свою картину мира».

Если никому из этих них и не суждено в будущем стать частью этого коллектива, то в одном можно быть уверенным наверняка – погружение в профессиональную среду не пройдет для них даром. Одно дело — видеть все с экранов компьютеров или телевизоров, и совсем другое самому соприкоснуться с реальным производством, понять, чего на самом деле стоит труд.

«Это благотворительный проект, в рамках которого мы регулярно проводим профориентационные занятия и повышаем финансовую грамотность ребят, – рассказывает директор филиала УБРиР в Новосибирске Лариса Кучендаева. – Мы сотрудничаем с детскими домами, коррекционными школами и вместе с партнерами устраиваем для ребят экскурсии на предприятия, чтобы познакомить их с миром профессий. Наша главная цель – помочь подросткам с особенностями развития адаптироваться к жизни, расширить их кругозор и найти свое призвание в профессии. Хочу отметить, что практически все наши партнеры встречают предложение об организации подобных мероприятий с большим энтузиазмом. И мы, конечно, продолжим этот проект. Еще в этом году, до начала каникул, у нас запланирована еще одна экскурсия. Но где она пройдет, мы расскажем потом».

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