В управлении Росалкогольрегулирования по СФО отмечают эффективность работы ЕГАИС при увеличении объема производства легального алкоголя.

За период с января по март текущего года в управлении Росалкогольрегулирования по СФО зафиксировали рост производства маркируемой алкогольной продукции на территории Сибири. Так, за три месяца показатель роста составил, по оценкам экспертов, порядка 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, из алкогольной продукции больше всего в регионе выросло производство водки – на 58%. При этом розничные объемы продаж водки остаются прежними, то есть рост не свидетельствует о том, что люди стали больше ее потреблять, уточняют в ведомстве.

В Росалкогольрегулировании этот факт связывают с внедрением государственной системы контроля и учета ЕГАИС, которая способствует вытеснению нелегальной продукции с рынка и замещению легальной.

«Благодаря внедрению ЕГАИС, у легальных розничных магазинов пропала возможность продавать нелегальный алкоголь, возрастает потребность в легальных напитках, сведения о которых зафиксированы в ЕГАИС. Эти факты подтверждают эффективность работы государственной системы учёта и контроля ЕГАИС, внедрённую во все звенья алкогольного рынка», — пояснил руководитель МРУ Росалкогольрегулирования по СФО Алексей Крупин.

Так, например, итоги I квартала 2017 года показали, что количество федеральных специальных марок, выданных управлением, было в 2,5 раза больше, чем тот же период 2016 года. В связи с этим в Росалкогольрегулировании ожидают увеличение объемов производства продукции и в следующем квартале.

Ранее «КС» писал также о сибирских регионах, в которых, по статистике управления Росалкогольрегулирования по СФО, выявлен самый высокий уровень продажи нелегальной водки.

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