Строительный комитет законодательного собрания Новосибирской области выбрал нового председателя. Им стал генеральный директор ГК «КПД-Газстрой» Евгений Покровский. Он был единственным кандидатом и члены комитета проголосовали за него единогласно.

26 апреля проходит очередная сессия законодательного собрания Новосибирской области. Один из запланированных вопросов повестки дня — смена председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам ЗС.

Напомним, что 12 апреля директор ООО «Первый строительный фонд» Майис Мамедов заявил, что добровольно покидает пост главы этого депутатского объединения. Известно об этом стало раньше, 5 апреля. «КС» тогда назвал основным претендентом в преемники Мамедова бывшего первого вице-спикера ЗС, экс-главу фракции «Единая Россия» Евгения Покровского.

Голосование членов комитета за нового руководителя прошло в перерыве сессии в закрытом режиме. В итоге новым руководителем депутатской группы стал член фракции «Единая Россия» Евгений Покровский. Об этом спикер заксобрания Андрей Шимкив объявил коллегам во второй части сессии.

Евгений Покровский оказался единственным кандидатом. Нового руководителя строительного комитета избрали единогласно. Единственным воздержавшимся стал сам Евгений Покровский.

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