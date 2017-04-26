Один из крупных российских телекоммуникационных операторов — компания ТТК — создаст на базе макрорегиона Западная Сибирь так называемый центр компетенций по развитию новых стратегических инициатив. Об этом «КС» сообщил в ходе своего визита в Новосибирск президент ТТК Роман Кравцов.

«На базе макрорегиона планируется создание центра компетенций по развитию наших новых стратегических инициатив. В первую очередь, речь идет о развитии партнерских сервисов и реализации digital-проектов, чтобы вывести ключевые бизнес-процессы компании на качественно новый уровень», — пояснил Роман Кравцов.

Компания ТТК входит в пятерку крупнейших российских операторов связи. Основной акционер ТТК – ОАО «РЖД» (99,99% акций). Компания является одним из основных поставщиков магистральных услуг связи, а также одним из наиболее крупных игроков среди провайдеров услуг широкополосного доступа в Интернет, телевидения и телефонии для конечных пользователей в регионах. ЗАО «Зап-СибТранстелеком» (ТТК-Западная Сибирь) – региональное предприятие компании ТТК. ТТК-Западная Сибирь предоставляет телекоммуникационные услуги корпоративным и частным клиентам на территории Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областей и Алтайского края. Общая протяженность волоконно-оптических линий связи в зоне ответственности ТТК-Западная Сибирь составляет более 8211 км.

Напомним, что в этом году у компании ТТК Западная Сибирь сменилось руководство. На смену Александру Соловьеву пришел Алексей Ноздрин, ранее возглавлявший сибирский макрорегиональный филиал компании Tele2. «Алексей Ноздрин хорошо знаком с телекоммуникационным рынком Сибири, имеет богатый опыт работы как в традиционном, так и в мобильном телеком операторах. Опыт Алексея соответствует нашим стратегическим задачам», — отметил «КС» Роман Кравцов.

Подробнее о планах ТТК по развитию в Сибири читайте в интервью Романа Кравцова.

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