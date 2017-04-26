Красноярский экономический форум собрал больше 5 тысяч участников. Участники отметили полезность состоявшихся дискуссий, однако признали, что статус мероприятия уступает аналогичным площадкам в Сочи и Санкт-Петербурге.

С 20 по 22 апреля прошел 14-й Красноярский экономический форум. Организаторы отчитались об участии более 5 тысяч человек, которые представляли 20 государств мира и 50 регионов России. В дни работы КЭФ состоялось более 100 мероприятий, в том числе 65 дискуссионных площадок и мозговых штурмов. Кроме того, в эти дни было подписано 45 различных соглашений. Более 30 из них касались развития Красноярского края соглашений, например, о создании новых мощностей по глубокой переработке леса, о реализации инфраструктурных проектов, или о проектах по переработке сельхозпродукции и развитию высокотехнологичных производств. Также в рамках форума действовала выставка, где свою продукцию презентовали 36 компаний, в основном относящиеся к малому и среднему бизнесу.

Гостями мероприятия стали заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, полномочный представитель Президента в СФО Сергей Меняйло, а также руководители федеральных министерств и ведомств, губернаторы регионов, руководители крупнейших промышленных компаний, профессиональные эксперты и представители общественных организаций. Все высокопоставленные спикеры приняли участие в основной дискуссионной площадке форума – пленарном заседании «Российская экономика: повестка 2017-2025». Максим Орешкин в своем выступлении высказался за расширение горизонта экономического планирования, универсализацию правил финансирования инвестпроектов и внедрение новых управленческих технологий. Председатель Совета фонда «Центр стратегических разработок» Алексей Кудрин же настаивал на изменении системы госуправления, которую на сегодняшний день он сравнил со «старой скрипучей машиной». Это позволит стране нарастить темпы экономического роста, который за последнее десятилетие не выходил за пределы 1,5% в год. Большой скепсис выразил председатель правления ПАО «Сибур Холдинг» Дмитрий Конов, полагающий, что добиться заметного улучшения экономической ситуации к 2025 году вряд ли возможно. По его мнению, рост начала 2000-х годов был связан с дозагрузкой простаивавших мощностей, однако сейчас такого ресурса у страны нет.

Остальные площадки были посвящены широкому кругу вопросов: использованию госзакупок как инструмента поддержки местных производителей, месту Сибири в процессе экономического роста страны, анализу института банкротства, перспективам развития частно-государственного партнерства, поддержке экспорта, проблемам ритейла. Существенная часть площадок была посвящена вопросам экологии и «зеленой экономики», которые и были анонсированы в качестве тематики форума в нынешнем году.

В рамках КЭФ были обнародованы и амбициозные инвестиционные планы крупнейших компаний. Например, стало известно о программе группы «Онексим» вложить до 2,3 млрд долларов в разработку Ак-Сугского медно-молибденового месторождения в Туве, промышленная эксплуатация которого должна начаться в 2021 году. Компания МТС запланировала инвестировать в Красноярский край 2 млрд рублей до конца 2018 года, направив их в основном на установку новых базовых станций, замену устаревшего оборудования и строительство оптоволоконных линий связи. А Маньчжурская торгово-экономическая компания «Вэй фэн» взяла обязательство вложить 318 млн рублей в создание крупного деревообрабатывающего производства в поселке Курагино на юге Красноярского края, которое должно запуститься в первом квартале 2018 года.

Многие участники форума из числа глав федеральных компаний побывали на КЭФ далеко не в первый раз. «Мне многократно доводилось тут бывать. Когда-то я приезжал сюда, еще работая в энергетическом бизнесе. В том числе я был руководителем Красноярской ГЭС, так что регион и все мероприятие мне понятны, знакомы и любимы. Затем я был здесь на совещании, когда занимался строительством аэропорта в Санкт-Петербурге. В целом мне этот форум очень нравится. Он сфокусирован на теме Сибири, здесь мало пафоса и много дела. Дискуссии идут по бизнес-тематике, разбираются конкретные вещи, без примеси политики. И здесь не боятся говорить о проблемах», — отметил генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин. На форуме он принял участие в работе двух профильных площадок – мозгового штурма «Цифровые технологии в ключевых секторах: торговля, логистика, ЖКХ» и трека «Цифровое государство – госуслуги, отчетность». И хотя участие в работе КЭФ он принял далеко не первый раз, телекоммуникационный бизнес представлял впервые.

Председатель комитета поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мэрии города Новосибирска Максим Останин нашел состоявшиеся в рамках форума дискуссии полезными, однако считает необходимым добавить к темам обсуждения на КЭФ итоги выполнения решений, принятых на прошлогодних форумах. «Я принимаю участие в этом мероприятии в восьмой раз, и каждый раз оно раскрывается по-новому. И речь тут идет не только о разных тематиках: каждый раз можно увидеть различные подходы к решению каждой проблемы. Доводилось слышать мнение, что КЭФ уже не имеет того статуса, как раньше, однако я исхожу из того уровня гостей, которые принимают здесь участие. И это, несомненно, федеральный уровень мероприятия. Если же говорить о моих пожеланиях, то правильным бы было начинать пленарные заседания с подведения итогов выполнения тех задач, которые были обозначены на том же форуме годом ранее. Похожее пожелание высказывали и другие участники мероприятия», — рассказал он.

Исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли (включает 30 крупных торговых сетей России) Полина Киселева выступившая модератором площадки «Федеральные и региональные торговые сети на продовольственном рынке Сибири: худой мир или добрая ссора» участвовала в мероприятии впервые. По ее оценке, все возникающие споры велись цивилизованно и позволили уточнить запрос бизнеса на актуализацию принципов развития потребительского рынка.

«Мне, как модератору, было очень интересно услышать разные точки зрения о развитии федерального и регионального ритейла и взаимодействия с поставщиками. Коллеги сошлись во мнении, что у потребителя должна быть возможность выбора места покупки продовольственных товаров, и это подтверждает необходимость развития всех форматов розничной торговли. Обсуждение также показало, что отрасли продовольственного рынка необходимы единые и сбалансированные экономически правила игры. Изменение же существующих правил должно происходить только после тщательного экономического анализа ситуации и возможных последствий изменений законодательства. Участники круглого стола высказались за применение взвешенного подхода к развитию законодательства о торговле. Приоритетным признано применение взвешенного подхода к развитию законодательства о торговле в части недискриминации торговли в антимонопольном регулировании, развитие инструментов отраслевого саморегулирования, а также профессиональных стандартов в отрасли. Среди прозвучавших мнений был и совершенно новый для отраслевой повестки вопрос государственного обеспечения стабильности валютных курсов. В этом есть прямая заинтересованность производителей продовольственных товаров, т. к. колебания курса затрудняют долгосрочное инвестиционное планирование. По результатам круглого стола, который проходил в формате «мозгового штурма», будет подготовлена резолюция и ряд предложений, которые позволят государству динамично наращивать темпы роста экономики РФ и торговли, как ее драйвера», — поделилась Полина Киселева.

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло считает, что с точки зрения статуса КЭФ может уступать форумам в столичных городах, однако красноярская площадка имеет хороший потенциал благодаря географическому положению и хорошей ресурсной базе СФО.

«Конечно, в нашей стране существуют и Петербургский, и Сочинский, и Ялтинский форум. Однако по большому счету в стране не так уж много подобных дискуссионных площадок, и конечно же они нужны. Определить место красноярского форума среди других трудно, соревнование тут, наверное, и не уместно. Конечно, статус площадок в Петербурге или Сочи повыше, но у КЭФ есть свои сильные стороны. В Сибири, которой посвящены многие обсуждения и соглашения, вообще есть хорошие точки роста: энергетика, ископаемые, глубокая переработка, туризм, машиностроение, высокотехнологичная медицина. С учетом этого мы будем вести работу по повышению статуса мероприятия, тем более, что и география на нашей стороне: мы находимся посередине между Западом и Востоком, — пояснил Сергей Меняйло. — Что касается КЭФ-2017, я увидел хорошую площадку, где свои интересы отстаивали и власть, и бизнес, и наука. На обсуждении вопросов экономической политики присутствовали одновременно и Алексей Кудрин, и Максим Орешкин. Каждый из них представляет структуру, которые параллельно готовят стратегию пространственного развития. И все могут оценить видение каждого и выбрать самый пригодный вариант».

Подводя итоги прошедшего форума, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский пообещал подготовить качественный доклад в правительство РФ и другие государственные институты со сформулированными предложениями. А Максим Орешкин добавил, что на одном только завершающем пленарном заседании было озвучено 70-80 идей, которые будут задействованы в работе.

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