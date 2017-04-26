Как привлечь сибирский бизнес к экспортной деятельности, какие существуют меры поддержки для вывода товаров и услуг на международный рынок, где научиться ведению успешной внешнеэкономической деятельности. Эти вопросы обсудили эксперты и участники рынка на панельной дискуссии в рамках «Регионального трека» в Новосибирске 19 апреля.

Ставка на экспорт

По итогам 2009 года Россия находилась на первом месте в мире по экспорту природного газа и на втором месте по экспорту нефти. Вместе с тем, далеко не так хорошо известно, что Россия является участником международного рынка несырьевых товаров. В частности речь идет об экспорте деталей для Boeing, вооружении, программном обеспечении и услугах по его разработке, продовольствии, медицинской продукции, автомобилях, телефонах и даже фольге. В 2016 году доля несырьевых товаров в общем экспорте РФ выросла до 38,2%. Она увеличилась за 1,5 года на 4% и составила 109,1 млрд долларов. Основными направлениями экспорта стали страны СНГ, Восточная Азия, Западная и Восточная Европа, Ближний Восток. Данные привел директор по межрегиональным коммуникациям «Российского экспортного центра» (РЭЦ) Дмитрий Макеев.

Несырьевой неэнергетический экспорт стал одним из приоритетных направлений российской экономики с недавнего времени. Задача РЭЦ — увеличение объема такого экспорта.

Чем сегодня центр способен помочь предпринимателю? РЭЦ создан в 2015 году при поддержке Правительства РФ. По словам Дмитрия Макеева, центр призван оказывать комплексную адресную поддержку экспортоориентированным и ведущим внешнеэкономическую деятельность компаниям. Финансовая поддержка РЭЦ включает в себя кредитование, страхование и банковские гарантии. Нефинансовая — аналитическую поддержку, продвижение на рынки, а также решение вопросов, связанных с патентованием, сертификацией, таможней и логистикой. Таким образом, затрагиваются все этапы жизненного цикла экспортной деятельности. Дмитрий Макеев подчеркнул, что большая часть нефинансовых услуг РЭЦ оказывает бесплатно. При этом за каждой компанией закрепляется менеджер, который будет помогать вести экспортную сделку от момента ее заключения до ее завершения.

Для успешного осуществления финансовой поддержки в группу РЭЦ интегрированы Росэксимбанк и страховое агентство ЭКСАР — первое экспортное агентство России, созданное в 2011 году. По словам Дмитрия Макеева, производители несырьевой продукции могут работать не только с дочерним банком РЭЦ, но и любым другим удобным. Что касается страхования, то агентство способствует защите экспортеров от политических и коммерческих рисков, возмещая до 90-95% убытков.

В ходе дальнейшего выступления Дмитрий Макеев отметил, что РЭЦ выступает в качестве агента правительства по распределению субсидий. На 2017 год выделены бюджетные ассигнования по 5 направлениям: на регистрацию объектов интеллектуальной собственности, транспортировку, продвижение продукции, повышение узнаваемости брендов и сертификацию. Например, на субсидирование части затрат на сертификацию компаниям выделено более 700 млн рублей.

Еще одно направление деятельности РЭЦ — создание зарубежных представительств. «Первый торговый дом открылся в мае 2016 года в Казахстане. За первые 2-3 месяца работы он получил более 100 заявок от российских компаний, желающих экспортировать в Казахстан, — сообщает Дмитрий Макеев. — Наши торговые дома работают также в Таджикистане, Иране, Вьетнаме и Аргентине. Планируется открытие в Китае и ЮАР».

Самое главное — для того, чтобы компании-экспортеру получить обозначенный выше спектр услуг, не обязательно ехать в Москву. С конца прошлого года начало работу отделение в Новосибирске. «Наше подразделение выполняет роль полноценного фронт-офиса в регионе. На сегодня у нас более 100 запросов по экспортной лицензии, более 30 запросов по остальным мерам поддержки, в частности, страхованию краткосрочной дебиторской задолженности. Я уверена, взаимными усилиями доля экспорта в области возрастет», — пояснила руководитель новосибирского подразделения РЭЦ Елена Брагова.

Проблемы экспортеров

Поддержка экспорта осуществляется как на государственном, так и на региональном уровне, однако нельзя сказать, что участники этих процессов были бы всем довольны. Какие препятствия выделяют эксперты на пути внешнеэкономической деятельности.

«Проблема номер один — это возврат НДС. У многих экспортеров доходная часть выстраивается не от прямой доходности, а от возмещения налога на добавленную стоимость. Для крупных экспортеров налоговым кодексом в этом плане предусмотрены послабления. Для МСП их нет, — комментирует ситуацию председатель Новосибирского областного отделения Общероссийской общественной организации МСП «Опора России» Сергей Соколов. — Другая проблема заключается в низком уровне защиты отечественных предпринимателей. Поэтому услуга страхования РЭЦ от политических рисков весьма актуальна».

Стоит отметить, что проблема возврата НДС уже решается. По словам руководителя проекта по работе с инфраструктурой РЭЦ Натальи Минаевой, уже с марта Росэксимбанк начал выдавать экспортерам услуг и несырьевых товаров гарантии возврата НДС. Компании смогут возместить сумму налога до окончания трехмесячной камеральной проверки.

Региональная поддержка экспорта

Новосибирск обладает колоссальным экспортным потенциалом. Последние несколько лет, несмотря на сложную экономическую ситуацию, наблюдается рост малого и среднего предпринимательства. В 2011 году на территории Новосибирска насчитывалось 95 тысяч предпринимателей. На сегодня функционирует 125 тысяч компаний МСП. 320 тысяч человек — порядка 40% трудоспособного населения нашего города — заняты малым бизнесом. Такие цифры приводит председатель комитета поддержки развития МСП мэрии Новосибирска Максим Останин.

Малый бизнес занят в основном в сфере торговли, недвижимости и производства. Ключевое направление, в котором экспортируют новосибирские предприниматели — машиностроение. Существует несколько мер поддержки экспортеров со стороны муниципалитета: содействие в организации бизнес-миссий, субсидирование участия в выставочной деятельности, просветительская работа. Самым большим спросом, по словам Максима Останина, пользуются образовательные консультации. 5 мая начнет работу «Школа ВЭД», на которой в течение 5 недель бизнесменов будут обучать теории и практике внешнеэкономической деятельности. Также в мае пройдет ряд знаковых мероприятий в рамках «Городских дней предпринимательства».

Кроме мэрии, в Новосибирске с 2012 года помощь бизнесменам оказывает Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов (ЦПЭ) МСП НСО. Центр решает те же задачи, что и РЭЦ. С недавнего времени обе организации приняли решение сотрудничать и совместно с Минпромторгом НСО подписали соглашение о реализации образовательного проекта. Условие безвозмездного участия в программе — регистрация в едином реестре субъектов МСП России. По словам руководителя ЦПЭ НСО Сергея Иванова, проект направлен на тех, кто экспортирует, и кто собирается этим заняться. На текущий момент разработано 8 курсов, которые можно пройти как очно, так и дистанционно (онлайн). В скором времени к ним добавится еще три. Сергей Иванов рассказал участникам форума об основных блоках первого курса «Введение в экспорт. Жизненный цикл экспортного проекта». Теоретические знания подкрепляют практические занятия с решением реальных бизнес-кейсов. На всех этапах экспортной деятельности, будь то маркетинговое исследование или заключение контракта, могут быть риски. Цель образовательной программы — научить предпринимателей их минимизировать.

В 2016 году в России было зарегистрировано 5,6 млн малых и средних компаний. Из них, по статистике Федеральной таможенной службы, всего 14 тысяч (0,25%) являются экспортерами. Возможно, благодаря институтам поддержки экспорта, эта цифра постоянно будет расти не только в целом по стране, но и по Новосибирской области.

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