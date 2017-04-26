Президент АО «Компания ТрансТелеКом» Роман Кравцов – пример топ-менеджера, который начинал свою профессиональную деятельность в отрасли связи в Новосибирске, а потом успешно продолжил ее в Москве, выйдя на новые карьерные высоты. В апреле РОМАН КРАВЦОВ посетил западно-сибирский макрорегион компании и согласился ответить на вопросы «КС» о ситуации на региональном телеком-рынке, результатах и перспективах работы ТТК в регионе, о том, стоит ли ожидать ценовых войн на рынке, и будет ли ТТК участвовать в интеграционных сделках на уровне Сибири.

Роман Кравцов родился в 1978 г. В 2003 году окончил Новосибирский государственный технический университет по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», в 2006 г. – Новосибирский государственный университет по специальности «Менеджмент организации». С 2004 г. работал в Сибирском филиале ПАО «Ростелеком», где занимал должности начальника отдела продаж, первого заместителя директора – коммерческого директора филиала, заместителя генерального директора – директора Сибирского филиала «Ростелекома». В 2011 г. перешел на работу в корпоративный центр Ростелекома в Москве, был директором Департамента внедрения инноваций, исполнительным директором – директором Инновационного центра. С марта 2013 г. исполнял обязанности вице-президента по инновационному развитию Ростелекома, а также являлся вице-президентом по информационному обществу Ростелекома. До прихода в АО «Компания ТрансТелеКом» с апреля 2015 г. занимал должность управляющего директора подразделения «Информационные технологии и операции» в АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». Президентом ТТК назначен в январе 2016 г.

— Роман Васильевич, какова цель вашего визита в Новосибирск?

— Мне было важно на месте посмотреть работу макрорегиона, проанализировать результаты работы за первый квартал текущего года, а также наметить реализацию новых проектов. На подразделение ТТК в Западной Сибири мы делаем большую ставку. Помимо общих операционных задач (рост абонентской базы и доли рынка, финансовые показатели), мы ставим перед коллегами особые цели. На базе макрорегиона планируется создание центра компетенций по развитию наших новых стратегических инициатив. В первую очередь, речь идет о развитии партнерских сервисов и реализации digital-проектов, чтобы вывести ключевые бизнес-процессы компании на качественно новый уровень.

— Как вы оцениваете 2016 год для ТТК, удовлетворены результатами?

— Для компании 2016 год был непростым, но очень интересным и насыщенным. Большое внимание было уделено реструктуризации компании и укрупнению макрорегионов, а также формированию новой сильной управленческой команды. Если говорить об общеотраслевых тенденциях, то большинство сегментов телеком-рынка в целом показали снижение роста или даже стагнацию. Но в целом мы достойно завершили год по ряду показателей. Нам удалось выйти на хороший уровень по чистой прибыли. Мы выросли по EBITDA (прибыль до уплаты налогов — «КС») по отношению к 2015 году.

Год был знаковым и с точки зрения запуска новых продуктов. В 2016 году мы начали тестовую эксплуатацию платформы цифрового телевидения, которая позволяет смотреть широкий спектр общедоступных и тематических каналов, пользоваться видеотекой, управлять прямым эфиром, а значит, не зависеть от ТВ-программы. В некоторых регионах страны уже началась реализация данных услуг цифрового ТВ. Пользователям в Западной Сибири продукт станет доступен летом этого года. В перспективе этот ТВ-продукт можно будет смотреть, используя сеть любого интернет-провайдера.

Мы продолжаем разрабатывать новые сервисы в массовом сегменте, оптимизируем каналы продаж, улучшаем систему обслуживания. Кроме того, ТрансТелеКом планирует выстроить более плотное взаимодействие с региональными интернет-провайдерами — будем предлагать им взаимовыгодные партнерские схемы.

— Как вы оцениваете макрорегион Западная Сибирь в сравнении с другими региональными подразделениями?

— Исторически сложилось так, что Западная Сибирь в числе лидеров среди наших макрорегионов: филиал занимает прочные позиции на телеком-рынке, здесь большая абонентская база. При этом макрорегион продолжает показывать хорошие темпы роста: количество абонентов — физических лиц, пользующихся услугами доступа в сеть Интернет, за минувший год увеличилось на 6,4%, услугами платного телевидения — на 6,9%. В первом квартале 2017 года филиал показал рост выручки. Сейчас мы работаем над продуктовыми и маркетинговыми инициативами, а также над разработкой пакетных предложений, реализация которых позволит и в дальнейшем увеличивать долю ТТК на телеком-рынке Западной Сибири.

— В начале 2017 года сменилось руководство ТТК-Западная Сибирь. На смену Александру Соловьеву, возглавлявшему макрорегион более 12 лет, пришел Алексей Ноздрин. С чем связано такое кадровое решение?

— Перед нами сейчас стоят серьезные задачи в области развития новых сервисов, а также направления digital. Как ранее говорилось, на базе макрорегиона планируется создание центра компетенций по развитию наших новых стратегических инициатив. Все эти задачи требуют соответствующих компетенций и экспертизы. Алексей Ноздрин хорошо знаком с телекоммуникационным рынком Сибири, имеет богатый опыт работы как в традиционном, так и в мобильном телеком операторах. Опыт Алексея соответствует нашим стратегическим задачам.

Компания ТТК входит в пятерку крупнейших российских операторов связи. Основной акционер ТТК – ОАО «РЖД» (99,99% акций). Компания является одним из основных поставщиков магистральных услуг связи, а также одним из наиболее крупных игроков среди провайдеров услуг широкополосного доступа в Интернет, телевидения и телефонии для конечных пользователей в регионах. ЗАО «Зап-СибТранстелеком» (ТТК-Западная Сибирь) – региональное предприятие компании ТТК. ТТК-Западная Сибирь предоставляет телекоммуникационные услуги корпоративным и частным клиентам на территории Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областей и Алтайского края. Общая протяженность волоконно-оптических линий связи в зоне ответственности ТТК-Западная Сибирь составляет более 8211 км. Акционерами ЗАО «Зап-СибТранстелеком», по данным ЕГРЮЛ, является АО «Компания ТрансТелеКом», ЗСЖД и ЗАО «Сибирские звезды».

— С точки зрения текущей деятельности компании ТТК в Западной Сибири наличие в составе акционеров локальной компании играет в плюс или в минус?

— Операционная деятельность в ТТК ведется вполне эффективно. Взаимодействие с вторым акционером происходит результативно для компании, наши партнеры также заинтересованы в развитии.

— С учетом изменений, произошедших с ТТК-Западная Сибирь, а также текущей экономической ситуацией можно ли ожидать, что ТТК-Западная Сибирь будет объединена с ТТК-Сибирь в единый макрорегиональный филиал? Если да, то в какие сроки это может произойти?

— В Сибирском федеральном округе компания, действительно, представлена двумя макрорегионами – Западная Сибирь и Сибирь. Каждый макрорегион значим и вносит свой вклад в бизнес компании. Нами разработана и направлена основному акционеру (ОАО «РЖД» — «КС»). Стратегия развития компании на 2017-2021 годы. Реализация стратегических инициатив требует глубокой трансформации бизнеса ТТК, в том числе и структуры компании. Какие это будут изменения, сегодня говорить рано, но на данном этапе, объединения макрорегионов не планируется.

— 2016-2017 годы отметились для сибирского ШПД-рынка интеграционными сделками. Это и покупка «Брайтком» и «Стартелеком-Новосибирск» компанией «Мегаком», приобретение «Магистраль телеком» акционерами «Авантел», слияние «Сибирских Сетей» и ГК «Норильсктелеком», а также продажа новосибирской компании «Новотелеком» и иркутской компании «Мегаполис-телеком» холдингу «ЭР-Телеком». На ваш взгляд, какое влияние подобные сделки будут иметь на сибирский ШПД-рынок в долгосрочном периоде?

— В целом не вижу каких-либо негативных тенденций на рынке, связанных с обозначенными сделками. Рынок конкурентный – в этом его преимущество. Кроме того, хотелось бы отметить, что наличие сильных региональных операторов – хороший стимул для развития услуг, работы над тарифной политикой и качеством сервисов, формирования новых предложений. В конечном итоге выигрывает абонент.

Можно отметить, что в свое время ТрансТелеКом проводил региональную экспансию и приобретал региональных провайдеров. В настоящее время наш фокус направлен на повышение внутренней эффективности, а не на подобные сделки. Но все зависит от актива и его цены – мы следим за ситуацией на рынке и готовы рассматривать интересные предложения.

— С точки зрения интеграционных процессов и укрупнения рынка это негативный или позитивный сигнал для компании ТТК? Какая ситуация ближе – наличие большого количества региональных операторов, которые создавали бы конкуренцию, или федеральные игроки на рынке более предпочтительны с точки зрения развития?

— Данная ситуация дает возможности для развития нашей компании. Вы знаете, что ТрансТелеКом работает не только на потребительском рынке, но и на межоператорском. Мы понимаем, как бы рынок не консолидировался – всегда есть место для региональных участников рынка, для которых ТрансТелеКом готов стать надежным деловым партнером.

Мы видим перспективы в реализации партнерских схем с региональными операторами. ТТК может предложить ряд сервисов для абонентов региональных телекоммуникационных компаний, которые могут стать нашими партнерами. Региональным игрокам удастся укрепить свои позиции на рынке ШПД и достойно конкурировать благодаря качественной линейке продуктов, которые предлагает ТрансТелеКом. Опять же конкуренция поможет улучшить и развить сервисы для населения.

— Если два года назад некоторые новосибирские провайдеры снижали цены на услуги доступа в сеть Интернет и переходили к унифицированной линейке тарифов, что интерпретировалось многими участниками рынка как демпинг для наращивания абонентской базы, то на сегодня ситуация вернулась в прежнее русло. Чего на Ваш взгляд стоит ожидать от тарифной политики операторов связи в 2017 году? И какова политика ТТК в этом отношении?

— Когда рынок прекратил быстрые темпы роста и вышел на определенную стагнацию, некоторые операторы начали вести политику демпинга, чтобы прирастить абонентскую базу и сохранить долю на рынке. В итоге мог пострадать конечный потребитель, потому что уровень рентабельности и маржинальности не такой уж высокий, при этом, дальнейшее развитие новых продуктов, увеличение скоростей с поддержание качества услуги на высоком уровне требуют существенных инвестиций.

На мой взгляд, уровень стоимости услуг будет сохраняться, и операторы будут работать на увеличение ARPU (средний доход на одного абонента — «КС») за счет введения дополнительных услуг. Это могут быть, например, различные конвергентные продукты, а также совместные проекты с цифровыми платформами (игровые ресурсы, антивирусы, облачные сервисы). Операторы будут продолжать расширять продуктовую линейку, в том числе и компания ТТК.

— Какие сегменты будут являться драйверами роста для ТТК в ближайшие годы?

— Конечно, необходимо расширять ассортимент продуктов. Если брать корпоративных пользователей, то мы видим определенную тенденцию: они уходят от потребления привычных услуг – аренды каналов связи, VPN (виртуальные частные сети — «КС»). Сейчас бизнес хочет получать готовое решение: услуги по созданию и поддержанию мультисервисных сетей, виртуальные АТС, системы аналитики на основе Big Data и многое другое.

В работе с массовым сегментом помимо услуг доступа в сеть Интернет и цифрового телевидения необходимо развивать дополнительные сервисы, например, мобильную связь, «Умный дом», пакетное предложение услуг. Мы видим свою задачу в том, чтобы ТТК стал надежным помощником своим абонентам, предлагая им цифровые услуги и сервисы, которые, повышают качество жизни.

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