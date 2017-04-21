Мэрия Новосибирска приступила к банкротству фирм-должников

15 организаций, арендующих у мэрии города Новосибирска земельные участки для строительства объектов недвижимости, накопили долги по арендной плате. В связи с этим мэрия подала заявления о признании предприятий банкротами.

Среди должников 3 компании — ООО НСК «Авантаж», ООО «СЭФ-инвест», ООО «Интерпоток» — занимаются жилищным строительством, передает пресс-служба мэрии. Застройщики не только задерживают арендную плату за землю, но и не выполняют обязательств перед вложившими в строительство домов денежные средства гражданами.

Руководствуясь законом о банкротстве, мэрия передаст объекты жилищно-строительным кооперативам для завершения строительства. Это сможет произойти после признания должников банкротами.

«В связи с наличием задолженности по арендным платежам, у большинства организаций в соответствии с решениями судебных органов земельные участки были изъяты, — комментирует начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска Георгий Жигульский. — Службой судебных приставов были возбуждены исполнительные производства, но в связи с отсутствием результатов мэрией города Новосибирска было принято решение об обращении в судебные органы с заявлениями о признании должника несостоятельным».

Полный список должников, предоставленный мэрией: ООО НСК «Авантаж», ООО «Стройконструкция», ООО «Перлит-Инвест», ООО «Обь Девелопмент», ЗАО СРР «НОВОСИБОПТ», ООО «Купер», ООО Компания «Стройкомплекс», ООО «Выставочное общество Сибирская ярмарка», ООО «ИнтерАвто», ООО «СТС Премиум», ООО «СЭФ-инвест», ООО «Интеграл», ООО «Солнцеград», ООО «Интерпоток», ООО «Гарант».

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