Cеть Organic Coffee увеличится до 8-10 точек в Новосибирске

Планами по развитию поделился с «КС» владелец сети кофеен Organic Coffee Анатолий Черный. По его словам, в ближайшие два года число заведений вырастет до 8-10, в частности, открытие третьей точки запланировано уже в мае.

Первая кофейня Organic Coffee открылась в Новосибирске в конце декабря 2016 года. На данный момент сеть включает две точки на Красном проспекте. «Третью кофейню на Вокзальной магистрали мы планируем открыть в середине мая», — сообщил Анатолий Черный.

Площадь новой точки составит 86 кв. метров, заведение будет рассчитано на 38 посадочных мест. Сеть позиционирует себя в формате «гастрономического бара», в меню Organic Coffee – выпечка, сэндвичи, десерты. Средний чек – 300 рублей.

В перспективе ближайших двух лет компания планирует открыть не менее 8-10 кофеен в Новосибирске. «Всё будет зависеть от наличия помещений. Мы рассматриваем только топовые места, левый берег пока на стадии мониторинга. Академгородок – интересно, но есть сложности с площадками», — уточнил Черный.

Относительно все возрастающей конкуренции в сегменте кофеен в городе, Анатолий Черный отмечает, что это вопрос относительный.

«В последние пять лет я перестал думать об этом. Сильной сети это не нужно, а слабой не поможет. Надо ежедневно работать над качеством и не «разводить» гостей маркетингом. На часовне мы стоим через стенку с Kuzina и отлично себя чувствуем, на метро «Гагаринская» рядом Blackwood Coffee, на Вокзальной магистрали — открываемся через пять метров от «Академии кофе». У нас есть бизнес модель и основная задача — войти в параметры, все остальное только отвлекает», — считает Черный.

По данным ЕГРЮЛ, Анатолий Черный является единственным учредителем ООО «Органик Кофе Москва», тем не менее, ранее высказывались предположения, что к проекту также имеет отношение бизнесмен Анвар Пириев, сооснователь сети Traveler’s Coffee.

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