В СК «Вира-Строй» отрицают обвинения в неуплате налогов

В отношении руководителя ООО «ВираСтрой» прокуратурой 5 апреля вынесено обвинительное заключение в уклонении уплаты налогов в размере 16 млн руб. В СК «Вира-Строй» отрицают свою причастность к данному обвинению.

Заместитель прокурора Новосибирской области Андрей Турбин 5 апреля утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего новосибирского руководителя ООО «ВираСтрой» Александра Поддубского. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

По версии следствия, Александр Поддубский являлся руководителем ООО «ВираСтрой», которое занималось строительством зданий и сооружений. С целью уклонения от уплаты налогов за 2011-2013 годы предприниматель создал между ООО «ВираСтрой» и двумя подставными организациями ООО «Восток» и ООО «Корвел» фиктивный документооборот, согласно которому эти юридические лица якобы являлись субподрядчиками строительной компании и в результате выполнили работы на сумму свыше 93 млн. руб.

В действительности все работы производились силами самой «ВираСтрой». Подставные ООО «Восток» и ООО «Корвел» никаких работ не выполняли и использовались лишь для создания подложных документов с целью получения необоснованной налоговой выгоды, установило следствие. Таким образом, бизнесмен, включив в налоговые декларации заведомо ложные сведения, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме свыше 16 млн. руб.

За комментариями «КС» обратился в ООО СК «Вира-Строй», где корреспонденту ответили, что Александр Поддубский к организации отношения не имеет. «Александр Поддубский не был директором и никогда не работал у нас в компании», – говорится в ответе застройщика. Также в компании предложили предоставить все необходимые документы, подтверждающие и тот факт, что ООО «ВираСтрой» не являлось аффилированной компанией. «Единственной 100% дочерней компанией ООО СК «Вира-Строй» является ООО ИСК «Вира-Строй», которая осуществляет застройку в городе Барнаул и там же зарегистрирована», – следует из ответа застройщика.

По данным ЕГРЮЛ, учредителем ООО «ВираСтрой» являлся Александр Поддубский с долей в 100%. В 2015 году организация прекратила свою деятельность по решению арбитражного суда Новосибирской области о завершении конкурсного производства. На банкротство компании подавала ФНС по Новосибирской области.

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