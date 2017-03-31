Tele2 подводит итоги работы на рынке корпоративной связи региона в 2016 году. За 12 месяцев компания продемонстрировала рост ключевых операционных показателей. Половина новых клиентов оператора в Новосибирской области — индивидуальные предприниматели или компании, в которых работает менее 15 человек.

Несмотря на то что программа корпоративного обслуживания Tele2 работает с 2010 года, по-настоящему переломным в истории развития оператора — и его B2B-направления — стал 2015 год. Он отметился сразу тремя ключевыми событиями.

Во-первых, была завершена интеграция с «Ростелекомом», благодаря которой бренд Tele2 пришел сразу в 23 новых региона, включая Москву. Весной 2016-го к ним добавили еще один — Самару. Это позволило Tele2 стать полноценным федеральным операторам и упростить условия общения корпоративных клиентов в роуминге.

Во-вторых, более чем в 60 регионах присутствия Tele2 был запущен высокоскоростной мобильный Интернет, корпоративные пакетные тарифы, которые позволяли расходовать трафик как в своем регионе, так и в поездках по России.

В-третьих, положительный европейский опыт общения с корпоративными клиентами пришел и в Россию. Это позволило Tele2 обеспечить особый подход к бизнес-абонентам, с одной стороны, оказывая быструю и качественную поддержку, с другой — предоставляя максимум инструментов для самостоятельного решения многих вопросов.

И результатом этих перемен в 2016 году стало то, что в одной только Новосибирской области абонентская база Tele2 в корпоративном сегменте увеличилась на 23,5 %.

Самый быстрый рост у операторов связи показал сегмент M2M — количество SIM-карт, работающих по протоколу Machine-to-Machine (М2М), выросло за год на 35,7 %.

Рост B2B-сегмента не ограничился в 2016 году малым бизнесом. Tele2 начала предоставлять корпоративные услуги связи и ряду крупных клиентов. В их числе оказались Почта России, «Хитэк-Сибирь», «Яндекс-Такси» и многие другие компании и организации. Важной тенденцией 2016 года в корпоративном сегменте стало желание корпоративных клиентов сохранить действующие федеральные номера при заключении договоров корпоративного обслуживания, особенно востребованной эта услуга оказалась в Кемеровской области.

В 2016 году в Новосибирске стартовал совместный проект с сервисом заказа автомобилей Uber. В рамках сотрудничества Tele2 разработала для водителей-партнеров Uber специальные тарифные планы с безлимитными звонками внутри сети и пакетами быстрого мобильного интернета.

Почему Tele2? Это недорого

То, что Tele2 больше не позиционирует себя как дискаунтер, не отменяет его главного преимущества — простых и выгодных тарифов, с помощью которых предприниматель может не только сократить расходы на мобильную связь для сотрудников, но и сделать более удобным и эффективным управление важными бизнес-процессами. Цены на корпоративную связь от Tele2 по-прежнему остаются низкими, а структура тарифов проста и прозрачна, без какой-либо «нагрузки» в виде дополнительных услуг. При подключении к Tele2 корпоративный клиент сам выбирает те услуги, которые ему нужны, и может быть абсолютно уверен, что никто не подключит ему ненужные опции по умолчанию, без его ведома.

В каждом регионе Tele2 предлагает бизнесу от трех до пяти тарифных планов, разработанных на основе анализа потребления услуг мобильной связи в сегменте B2B — от индивидуальных предпринимателей до крупных корпораций. Это избавляет клиента от утомительного выбора, дает возможность быстро определиться с тарифами и услугами, которые позволят сотрудникам эффективнее справляться с бизнес-задачами.

Почему Tele2? Это удобно

Особый подход к обслуживанию, который предполагает быстрый качественный сервис и широкий набор инструментов для самостоятельного решения многих вопросов, позволяет клиентам экономить время и является одним из важных преимуществ корпоративного обслуживания в Tele2.

Управлять корпоративным счетом и услугами, которые компания оплачивает сотрудникам, можно одним из пяти способов — клиент сам выбирает наиболее удобный для себя.

Первый — самостоятельно, в личном кабинете в любое время суток доступна информация обо всех текущих расходах, а также о том, как их снизить.

Второй — через звонок на номер 636, время ожидания в среднем составляет около 20 секунд.

Третий — по электронной почте, корпоративные клиенты могут отправлять заявки в любое время, группа обработки заявок на связи круглосуточно, поэтому клиенты получают обратную связь в течение одного рабочего дня. Кстати, для большинства востребованных операций бумажные заявления больше не нужны.

Четвертый — через персонального менеджера.

Пятый — с доверенностью или договором на обслуживание в любом салоне связи Tele2.

Шестой… Впрочем, хватает пяти разных способов.

Как простое и удобное управление корпоративным тарифом может сэкономить не только время, но и деньги, привела пример главный бухгалтер сети магазинов «Радуга керамики» Яна Каминская: «Изначально наше сотрудничество с Tele2 велось в другом формате. У каждого сотрудника был свой тариф с определенным набором опций. Это уже потом пришла в голову мысль объединить все рабочие номера в единую корпоративную сеть. Сказать по правде, эту идею предложила я — и в первую очередь потому, что мне как бухгалтеру старая схема приносила много неудобств. Каждый сотрудник платил за себя, деньги из бюджета компании утекали множеством маленьких ручейков, следить за которыми было очень трудно. Вместо этого я предложила подключить единый корпоративный тариф, связав все расходы на услуги связи с одним расчетным счетом. Так и поступили».

Приятный и важный бонус от Tele2 — возможность отчитаться государственным органам о затратах на связь без бумаг и очередей. Использование электронно-цифровой подписи со стороны Tele2 при обмене документами с корпоративными клиентами позволяет пересылать счета на связь в налоговую службу через Интернет и не стоять в очередях.

Почему не Tele2? «У меня уже есть номер, который я не хочу менять»

Компания Tele2 зашла на B2B рынок связи позже других — и благодаря этому смогла учесть типичные ошибки и избежать их. Однако возникла сложность — увидев выгодное и удобное предложение от оператора, бизнес-абонент может отказаться от него только потому, что у него уже есть корпоративный номер, которым он пользуется много лет и который не хотелось бы терять. Потому что он броский, запоминающийся — или просто потому, что множество партнеров и клиентов давно его знают. Конечно, есть выход и из этой ситуации — Mobile Number Portability или просто MNP. Но как быть, если тариф корпоративный и включает в себя не один десяток номеров? Переносить их по одному, потратив на это недели и месяцы? И удастся ли их потом собрать снова в один контракт уже на новом месте?

Впрочем, услуга MNP работает и для корпоративных тарифов. Поэтому компаниям не придется переделывать визитки сотрудникам и перепечатывать массу рекламных материалов с контактами. Если в пакете не более 50 номеров, их все можно перенести в один этап — на это потребуется не более 8 дней. Если же номеров больше 50, процедура занимает около месяца.

Что предлагает Tele2 для бизнеса?

Цены. Основные преимущества корпоративных тарифов Tele2 — справедливые низкие цены, простота структуры и прозрачность условий списания средств.

Сотрудники одной компании могут без ограничений общаться друг с другом по рабочим вопросам: с помощью услуги «Безлимит внутри контракта» в дополнение к тарифу без абонентской платы или без дополнительных условий при использовании тарифов с абонентской платой. В абонентскую плату включен и пакет других услуг — минуты разговора, SMS, объем интернет-трафика — такие тарифы называются пакетными. При использовании пакетных тарифных планов звонки внутри сети Tele2 в пределах домашнего региона остаются бесплатными даже при исчерпании пакета включенных минут. Минуты из пакета можно использовать и на междугородные звонки.

Роуминг. Путешествуя по стране, корпоративные клиенты Tele2 также пользуются рядом преимуществ.

Во-первых, во время деловых поездок в другие города России, кроме Севастополя и городов Крыма, бизнес-абоненты Tele2 пользуются мобильным Интернетом на пакетных тарифных планах по домашним ценам (в Республике Крым и Севастополе стоимость 1 Мб трафика для корпоративных клиентов Tele2 составляет 5 рублей).

Во-вторых, для корпоративных клиентов Tele2 входящие звонки в поездках по России бесплатны (в Республике Крым и Севастополе стоимость минуты разговора при входящих звонках составляет 5 рублей).

B2C по цене B2B. При использовании корпоративной связи услуги покупаются оптом, а опт всегда дешевле, поэтому корпоративный тариф выгоднее частного. Но Tele2 и здесь дает бонус: при заключении договора на корпоративное обслуживание с Tele2 клиент может дополнительно подключить до пяти человек (например, семью или друзей), которые будут обслуживаться как физические лица, но на условиях корпоративного договора — пользуясь более выгодным пакетным тарифом для бизнеса.

«Бизнес-SMS». Помимо простых и выгодных тарифов, Tele2 предлагает корпоративным клиентам и ряд наиболее востребованных дополнительных услуг, которые позволяют более эффективно управлять компанией и взаимодействовать с клиентами.

Услуга «Бизнес-SMS» позволяет фитнес-клубам, службам такси, клиникам, салонам красоты, банкам, крупным торговым сетям и другим организациям делать SMS-рассылки своим клиентам от имени компании с помощью простого и удобного веб-интерфейса. Для любой организации это возможность не только проявить заботу о клиенте, продемонстрировать свою клиентоориентированность (поблагодарить за обращение, напомнить о запланированном визите), но и рассказать о выгодных действующих предложениях.

С помощью услуги «Бизнес-SMS» можно рассылать неограниченное количество SMS абонентам Tele2 и других операторов сотовой связи России.

Чтобы подключить услугу, достаточно обратиться в салон связи Tele2 или отправить заявку в отдел обслуживания корпоративных клиентов Tele2 по электронной почте.

«Корпоративная АТС». Услуга «Корпоративная АТС» дает возможность корпоративным клиентам Tele2 организовать свой собственный контактный центр: Tele2 предоставляет компании федеральный или городской многоканальный номер — при звонках на него клиенты организации попадают в предварительно настроенное голосовое меню и далее под руководством автоответчика выбирают необходимого специалиста. При этом сотрудники компании могут перенаправлять друг другу входящие вызовы, используя внутренние короткие номера, так что клиентам не нужно записывать номер другого отдела или дозваниваться заново, если изначально он выбрал не того специалиста, которого искал.

По желанию организации все входящие звонки на многоканальный номер, а также звонки между сотрудниками при наборе коротких номеров могут записываться и храниться на сервере Tele2 — впоследствии записи можно использовать для контроля качества обслуживания клиентов.

Мобильный Интернет. Рост потребления мобильного Интернета стал еще одной важной тенденцией 2016 года. Средний объем интернет-трафика на одного абонента в Новосибирской области вырос за год более чем вдвое — на 107 %, а пользователей, регулярно потребляющих свыше 10 Мб мобильного Интернета в месяц, стало на 60 % больше по сравнению с декабрем 2015 года. Одной из главных причин роста потребления интернет-услуг стало увеличение доли смартфонов в базе оператора — на 47 % за год. Сейчас каждый третий корпоративный абонент Tele2 активно использует смартфон и услуги на базе 3G/4G-Интернета.

При этом Tele2 отличились в данном направлении не только стоимостью услуг, но и их качеством. Так, в Новосибирске оператор в 2016 году не только запустил 4G, но и модернизировал сеть 3G. По результатам проведенного агентством TelecomDaily летом 2016 года исследования мобильного Интернета в 15 крупнейших городах страны, в Новосибирске Tele2 в стандарте 3G продемонстрировала самую высокую максимальную скорость загрузки данных среди всех операторов и поделила второе место по показателю средней скорости.

«В России каждая пятая компания или индивидуальный предприниматель являются корпоративными клиентами операторов мобильной связи, — подводит итог коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» компании Tele2 Алексей Ядрышников. — В среднем по отрасли рост составляет немногим более 10 %. Tele2 растет несколько быстрее — и не только потому, что является относительно новым игроком на этом рынке. К нам все чаще приходит малый и средний бизнес, компании и предприниматели, которые хотят пользоваться не только быстрым мобильным Интернетом, но и рядом тарифов и услуг, нужных и доступных только корпоративным клиентам».

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