МТС объявляет о начале предоставления услуг облачных вычислений крупному бизнесу во всех регионах присутствия в России.



МТС построила коммерческую облачную платформу на базе решения VMWare, а также переоборудовала ЦОДы в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, установив системы хранения данных и серверы мировых вендоров с высоким уровнем надежности. Таким образом, МТС организовала распределенную облачную систему, объединенную собственными каналами связи, что позволяет гарантировать бесперебойную работу облачных ресурсов.

Для реализации проекта по предоставлению облачных услуг крупному бизнесу создана отдельная кросс-функциональная команда на базе Центра инноваций МТС. В 2017 году МТС намерена в рамках проекта переоборудовать ЦОДы в других городах, а также продолжить увеличение количества вычислительных ресурсов с использованием оборудования и программного обеспечения крупнейших мировых вендоров не только для реализации IaaS1-проектов, но и для запуска инновационных SaaS-2 и PaaS-сервисов.

«Внедрение облачной модели использования вычислительных мощностей может позволить компаниям достичь трехкратного сокращения затрат на собственную ИТ-инфраструктуру. При такой очевидной экономической эффективности в сочетании с гибкостью и простотой управления облачными мощностями крупный бизнес будет всё активнее уходить в «облака». Мы готовы предоставить клиентам комплексные решения, объединяющие ИТ и телеком-сервисы, и при этом гарантировать максимальный уровень безопасности и надежности за счет наличия собственных ЦОДов в различных регионах страны», – отметил директор Центра инноваций МТС Владимир Хренков.

Дата-центры МТС расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке. Первый ЦОД МТС был запущен в Москве в 2007 году.

Ранее МТС предлагала услуги коммерческих ЦОДов в основном по схеме «колокейшн», при которой компании размещали собственное оборудование в ЦОДах МТС. Кроме того, МТС работает на рынке услуг облачных вычислений для малого и среднего бизнеса.

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