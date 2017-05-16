Как стало известно «КС», компания Audi определилась с тем, кто станет ее новым официальным дилером в Новосибирске после ухода с рынка «МАКС Моторс». Речь идет о московской ГК «Автомир», которая официально представляет в Новосибирске бренды Volkswagen, Skoda, Hyundai, Suzuki, Renault, Toyota. Для московской компании это стало прецедентом — несмотря на огромный портфель брендов и обширную географию присутствия, она всегда представляла только массовые бренды.

О том, что именно «Автомир» по итогам тендера станет официальным дилером Audi в Новосибирске, подтвердили участники рынка и дистрибьютор марки в России. Коммерческий директор ГК «Автомир» Виталий Грошенков принимал участие в прошедшей в мае в Монако дилерской конференции Audi от имени «АЦ Новосибирск» («Ауди Центр Новосибирск»), о чем свидетельствует информация в его профиле в Facebook. Протокол о намерениях с компанией пока не подписан.

По данным участников тендера, в конкурсе на право быть официальным дилером Audi в Новосибирске помимо московской группы компаний «Автомир» участвовали как местные компании, так и активные игроки из других регионов России. В частности речь идет о группе компаний «Самара-Авто» («Эксперт Авто», «Эксперт НСК» и «НСК-Авто» — официальные дилеры Nissan, Datsun, Cadillac, Hyundai, GM-AvtoVAZ в Новосибирске), группа автодилерских предприятий Игоря Кошкина (официальный дилер Ford, УАЗ, SsangYong в Новосибирске), ГК «АлтайЕвроМоторс» (официальный дилер Audi, Skoda, Volkswagen, утвержденный кандидат в официальные дилеры Porsche в Алтайском крае), «Ауди Центр Краснодар», ГК «Альт-Парк» (официальный дилер Skoda, Porsche, KIA, FIAT Professional, SsangYong в Новосибирске), которая ранее запускала центр по сервисному обслуживанию автомобилей Audi. Кроме того, свои заявки подавали и другие компании, осуществляющие ремонт автомобилей немецкой марки или продающие ее автомобили, в частности «Кватро Моторс» и VIP Service.

По информации источников «КС», временный салон Audi в Новосибирске будет запущен «Автомиром» на действующей площадке на проспекте Энергетиков. Предполагается, что шоу-рум Audi будет располагаться по соседству с салоном «родственного» по концерну Volkswagen бренду Skoda. Информация о сроках начала продаж и сервисного облуживания автомобилей Audi в Новосибирске пока не сообщается. По данным источников «КС», о строительстве полнофункционального салона формата «Терминал» пока речь не идет.

Напомним, что «Ауди Россия» уже в третий раз меняет партнера в Новосибирске. Первым официальным дилером Audi в Новосибирске была компания «Престиж Авто», основанная Андреем Соловьевым. Деятельность компании до 2009 года можно назвать успешной: она отстроила полнофункциональный салон на улице Дачной, активно проводила клиентские мероприятия, выполняла планы продаж. Однако в 2009 году «Престиж Авто» со скандалом потеряла дилерство, что сопровождалось наличием конфликтов с клиентами, не получившими оплаченные ими автомобили. В отношении компании было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого выяснилось, что одни и те же автомобили, неоплаченные дистрибьютору, одновременно служили залогом перед банками по кредитам, а деньгами новых клиентов по сути гасились автомобили предшествующих. В том числе благодаря значительной огласке в СМИ, в том числе и на федеральном уровне «Ауди Россия» была вынуждена выдать пострадавшим клиентам автомобили сама.

С 2009 года дилером стала «СЛК-Моторс», которая запустила временный салон на Бердском шоссе, где ранее располагался дилерский центр Renault. Имея опыт работы в премиум-сегменте с брендом Lexus, «СЛК-Моторс» успешно начала работу с Audi, однако в силу финансовых проблем компании в 2014 году стали расти задержки поставок автомобилей, а объемы выдачи автомобилей клиентам начали падать. Параллельно «Ауди Россия» ждала от партнера строительства полнофункционального салона формата «Терминал». В итоге «СЛК-Моторс» отказалась от дилерства Audi и закрыла свой салон.

Вслед за «СЛК-Моторс» бренд Audi подхватил другой крупный в регион мультибрендовый игрок — «МАКС Моторс», на тот момент уже представлявший «родственные» бренды Skoda и Volkswagen. Салон марки стал еще более «временным»: он был запущен на Станционной в автокомплексе, где также располагались Jaguar, Land Rover, Mitsubishi. В 2016 году финансовые проблемы «МАКС Моторс» привели к задержке выдачи автомобилей клиентам, дистрибьютор принял решение изъять у дилера парк неоплаченных автомобилей, а позже расторг и сам дилерский договор. В результате вплоть до настоящего момента официальный дилер марки отсутствует.

Примечательно, что для «Автомира» получение дилерства Audi станет прецедентом. Несмотря на то, что группа компаний входит в ТОП-3 самых крупных авторитейлеров России, она всегда пополняла портфель только массовыми брендами. В связи с этим, дилерство Audi в Новосибирске можно считать вызовом для всей федеральной структуры «Автомир». По мнению экспертов, с одной стороны, это можно рассматривать как диверсификацию бизнеса группы компаний, что является плюсом, с другой стороны, как потерю фокусировки, то есть минусом. «Выбор в пользу «Автомира» с одной стороны закономерен, так как это финансово устойчивая компания и понятная рынку. С другой стороны, «Автомир» всегда был силен в массовом сегменте. Такой премиум-бренд, как Audi требует совсем других подходов. Поэтому «Автомиру» придется приложить немалые усилия, чтобы сформировать необходимую команду и управлять дилерским центром по другим «лекалам», нежели все остальные», — отмечает один из участников новосибирского авторынка на условиях анонимности. Вместе с тем, как добавляет собеседник «КС», в случае успеха опыт Новосибирска может быть транслирован на другие регионы присутствия «Автомира» в России.

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