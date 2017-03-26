Публичные акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, который готовится баллотироваться в президенты РФ, прошли в столицах сибирских регионов. Самый крупный митинг состоялся в Новосибирске.



26 марта по всей России прошли антикоррупционные митинги, организованные сторонниками Алексея Навального (незарегистрированная «Партия прогресса»).

На сайте Навального сообщается, что митинг в Новосибирске оказался самым крупным. По подсчетам организаторов, в нем приняло участие около 4000 человек. Однако, по данным мэрии Новосибирска — 1500 человек (информация ИА «Интерфакс). Стоит отметить, что акция прошла в так называемом «Гайд-парке», где для ее организации не требуется согласование власти. Однако, муниципалитет хотел отказать в проведении мероприятия из-за ремонта территории. На днях Центральный районный суд Новосибирска признал этот отказ незаконным (об этом сообщили организаторы акции).

Алексей Навальный принял заочное участие в новосибирской акции при помощи телефонной связи. На митинге выступили руководители новосибирского штаба Навального Сергей Бойко, регионального отделения «Яблока» Светлана Каверзина и незарегистрированной «Партии прогресса» Андрей Гладченко, а также еще ряд участников. По наблюдению корреспондента «КС», транспоранты, представленные на мероприятии, по стилистике напоминали плакаты художественной акции «Монстрация».

Аналогичные антикоррупционные акции прошли и в других городах. Пикет в Барнауле собрал около 150 человек (по информации правоохранительных органов). В Томске, по данным комитета общественной безопасности городской администрации, на мероприятие вышло порядка 400 участников. В Красноярске в митинге приняло участие около 450 человек (по подсчетам МВД). В Кемерово акция прошла без согласования — в ней приняло участие порядка 150 человек, сообщает «Интерфакс». Также мероприятия прошли в Омске и Иркутске.

В Сибирских городах митинги прошли без нарушений правопорядка.

Во Владивостоке акция проходила без согласования, в ней приняли участие около 180 человек. 25 из них привлечены к административной ответственности.

Сам Алексей Навальный был задержан на антикоррупционном митинге в Москве, сообщают столичные СМИ. Причина задержания пока не известна.

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