Оппозиционер Алексей Навальный заявил на своем сайте, что деньги с повышения тарифов на услуги ЖКХ уйдут на содержание виллы в Италии министра «Открытого правительства» Михаила Абызова. Навальный назвал платежи по ЖКХ доходной частью Абызова, а виллу с виноградниками – расходной.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на просьбу журналистов прокомментировать данное заявление сказал, что не готов дать развернутый ответ на вопрос, не имея «об этом информации».
«Я не был на вилле Абызова и мне неизвестны факты, приведенные Навальным. Что касается денег: у нас точка зрения осталась прежней — максимальная прозрачность используемых дополнительных средств», — сказал Локоть и добавил, что для контроля расходуемых средств создана депутатская комиссия.
«Вчера весьма бурно проходило первое заседание. В дальнейшем, думаю, они будут работать более системно. Мы отслеживаем, как будут продолжаться работы, как будут использованы эти деньги, здесь контроль налажен», — заявил мэр.
Он также добавил, что в ходе избирательной кампании политическими лидерами часто «делаются громкие заявления, размашистые, поэтому участники порой не сдерживаются».
«Он также добавил, что в ходе избирательной кампании политическими лидерами част.о «делаются громкие заявления, размашистые, поэтому участники порой не сдерживаются». Да! Что не наговоришь в предвыборном экстазе. Давно ли было, будучи депутатом госдумы. автор выше перечисленной цитаты тоже громко произносил: — » НЕТ! НЕ ДОПУСТИМ! и т. д.» А сейчас они ( кпрф) стали говорить о суровой сибирской зиме .
Он также добавил, что в ходе избирательной кампании политическими лидерами часто «делаются громкие заявления, размашистые, поэтому участники порой не сдерживаются». Да! Что не наговоришь в предвыборном порыве!