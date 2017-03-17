Оппозиционер Алексей Навальный заявил на своем сайте, что деньги с повышения тарифов на услуги ЖКХ уйдут на содержание виллы в Италии министра «Открытого правительства» Михаила Абызова. Навальный назвал платежи по ЖКХ доходной частью Абызова, а виллу с виноградниками – расходной.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на просьбу журналистов прокомментировать данное заявление сказал, что не готов дать развернутый ответ на вопрос, не имея «об этом информации».

«Я не был на вилле Абызова и мне неизвестны факты, приведенные Навальным. Что касается денег: у нас точка зрения осталась прежней — максимальная прозрачность используемых дополнительных средств», — сказал Локоть и добавил, что для контроля расходуемых средств создана депутатская комиссия.

«Вчера весьма бурно проходило первое заседание. В дальнейшем, думаю, они будут работать более системно. Мы отслеживаем, как будут продолжаться работы, как будут использованы эти деньги, здесь контроль налажен», — заявил мэр.

Он также добавил, что в ходе избирательной кампании политическими лидерами часто «делаются громкие заявления, размашистые, поэтому участники порой не сдерживаются».

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