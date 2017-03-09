Как сообщил во время встречи со СМИ 9 марта мэр Новосибирска, решений по сносу здания кинотеатра им. Маяковского пока не принято. Впрочем, обсуждения относительно судьбы одного из символов Новосибирска активно ведутся.

Напомним, что накануне праздника, вечером 7 марта, в СМИ появилась информация о возможном сносе кинотеатра им. Маяковского и строительстве на его месте бизнес-центра.

На часе прессы 9 марта мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал ситуацию со слухами о сносе кинотеатра им. Маяковского. Напомним, что слухи об этом появились после проведения заседания департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска, где обсуждался в том числе и этот вопрос. Мэр сообщил: «Никаких решений о сносе нет. Есть другая информация, кинотеатр Маяковского, а это наше муниципальное предприятие, как кинотеатр уже не работает. Он не оправдывает себя экономически. Экономика такова, что фактически работает только холл и так называемый «Белый зал».

Как отметил Анатолий Локоть, «неизбежно перед нами встанет вопрос, что делать с кинотеатром», так как культурное учреждение, по его словам, устарело и архитектурно, и технически . «Менять назначение этой территории никто не собирается, то есть она так и останется культурно-развлекательного плана. Возможно, нужен концертный зал. У города такого нет для проведения масштабных мероприятий», – предположил мэр.

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