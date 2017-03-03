В ноябре прошлого года на территории многофункционального жилого комплекса «Жуковка» были сданы первые квартиры и апартаменты. Амбициозный проект известного в Новосибирске девелопера, владельца компании АО «ТРАНСЕРВИС» Александра Бойко привлек к себе внимание еще на этапе проектирования и, в частности, стал «Объектом года в сфере жилой недвижимости–2016». О философии «Жуковки», конкуренции на рынке и планах на 2017 год корреспондент «КС» побеседовала с создателем этого практически уникального для города проекта.

Превосходя ожидания

Первые 29 квартир и отель из 162 апартаментов многофункционального жилого комплекса «Жуковка» компания АО «ТРАНСЕРВИС» сдала в эксплуатацию в ноябре 2016 года. Разместившись на берегу небольшой реки, протекающей по самой опушке Заельцовского бора, пятиэтажный комплекс, построенный в классическом стиле, органично вписался в местный ландшафт, став его элегантным дополнением.

Согласно концепции, «Жуковка» будет включать 17 зданий переменной этажности, объединенных в три блока. Все три блока объединит пешеходная парковая зона протяженностью более 400 метров и шириной с Красный проспект, общей площадью более 2 гектаров.

В блоке А и В будут расположены квартиры и апартаменты, в блоке С — конгресс-центр с концертным залом на 1600 гостей и два объекта отельной группы Marriott — пятизвездочный апарт-отель Marriott Executive Apartments и четырехзвездочный отель Courtyard by Marriott. По сути это будет город в городе со своими ресторанами, барами, бутиками, фитнес- и велнес-центрами, магазинами.

Каждый из блоков будет включать тот или иной инфраструктурный объект. К примеру, в сданной части блока А уже функционирует ресторан европейской кухни, где можно приятно провести досуг, в ближайшее время начнут работу детский сад и спортивный комплекс с бассейном, SPA-зоной и тренажерным залом. В проектируемом блоке В, помимо жилья, разместятся поликлиника и лицей.

Благодаря наличию в уже сданной очереди отеля «Жуковка» превратилась в уникальный жилой комплекс в лесу, в котором есть вся необходимая для комфортного проживания инфраструктура, позволяющая уже первым его жителям получать сервис гостиничного уровня.

Dolce vita в Заельцовском бору

На финише в многофункциональном комплексе премиум-класса «Жуковка» будет примерно поровну квартир, апартаментов и инфраструктурной недвижимости — 30/30/30.

В соответствии с заявленным уровнем комфорта и сервиса планировки квартир рассчитаны, безусловно, на взыскательную публику. В них органично сочетаются удобство и функциональность — будь то кухня, спальня или гостиная. Средняя площадь квартир — 110 кв. м. Площадь самой маленькой студии — 45 кв. м, квартиры же с тремя спальнями — вплоть до 169 кв. м. При этом первый этаж каждой секции уникален: он выполнен с витражным остеклением и персональным выходом в парк.

Точно так же индивидуальны и верхние этажи — здесь расположены роскошные пентхаусы площадью от 190 до 417 кв. м, с панорамным остеклением и живописным видом на сосновый бор, который открывается с просторных террас.

Площадь апартаментов чуть меньше — от 32 до 78 кв. м. Они, по словам Бойко, рассчитаны на среднесрочное пребывание туристов, приехавших в наш город как с деловой, так и с рекреационной целью на срок от нескольких дней до нескольких недель или даже месяцев: «В прошлом году в Новосибирске открылись крупнейший в России аквапарк и дельфинарий. У нас крупнейший оперный театр, масса музеев, планетарий, крупные торговые и медицинские центры. Поток туристов из близлежащих городов — Томска, Омска, Новокузнецка, Барнаула, Кемерова — постоянно растет.

Люди приезжают на машинах, все чаще с детьми, поэтому традиционная гостиница их уже не устраивает — нужны вместительная парковка, кухня в номере, рекреационная зона, где можно было бы провести вечер, детский клуб, где можно оставить ребенка на несколько часов».

Стоит отметить, что «Жуковка» спроектирована таким образом, что имеющаяся инфраструктура обеспечит комфортом не только ее жителей, но и всех гостей. «Мы уверены, что «Жуковка» со временем станет популярным концептуальным местом Новосибирска, центром притяжения успешных молодых деловых людей», — подчеркивает Александр Бойко. При этом проектом предусмотрено, что постоянные жители комплекса никогда не будут обеспокоены его гостями. «Благодаря рельефу нам удалось разнести общественные, деловые и частные пространства в разных плоскостях, по высотным отметкам, к тому же все дворовые территории выполнены в виде парков и исключают любой доступ машин — все парковочное пространство размещено исключительно под землей», — подчеркивает Бойко.

Специально для «Жуковки» АО «ТРАНСЕРВИС» запустил производство стеклофибробетона под брендом «Либерит». Материал полностью копирует структуру природного камня, но при этом значительно превосходит его по прочностным характеристикам. Декоративные элементы «Жуковки» полностью выполнены из него.

«В этом году мы также планируем запустить производство стеновых панелей из стеклофибробетона. На текущем этапе производство работает только на наши объекты.

По прочностным характеристикам искусственный песчаник, применяемый в строительстве «Жуковки», качественнее и прочнее природного как минимум в 20 раз.

По опыту строительства предыдущих объектов АО «ТРАНСЕРВИС» (бизнес-центр «Гринвич», апарт-отель Resident, отель Marriott. — прим. «КС») могу сказать, что это крайне актуально для сибирских перепадов температур», — говорит Бойко.

В том, что проект будет востребован, бизнесмен не сомневается: «Думающих людей в Новосибирске достаточно много. К тому же 90–130 тыс. рублей за «квадрат» — это весьма справедливая цена за то, что мы делаем. Те же деньги люди сегодня готовы платить застройщикам в центре города не столько за то, что они построили, а за то окружение, что там есть. Мы же за эти деньги создаем новую, уникальную для города инфраструктуру, которая будет находиться под профессиональным управлением международного оператора. Уже через пять лет это будет стоить совершенно других денег».

Александр Бойко не отрицает, что у проекта сегодня есть конкуренты.

«В городе есть несколько проектов, рассчитанных на ту же целевую аудиторию, что и «Жуковка», и представленных в том же ценовом сегменте. Однако у нас разные «потребительские свойства» и разные ценности, заложенные в основу. То, что вы можете купить в городе, — это, как правило, просто квартира в «клубном доме» в окружении «хрущевок», убогой инфраструктуры и автостоянок вместо дворов, а «Жуковка» — это уникальное жилье в лесу с современной избыточной инфраструктурой под управлением международного оператора и всего в 10 минутах от центра», — подчеркивает бизнесмен.

Комфорт премиум-класса на лоне природы в сочетании с развитой инфраструктурой на уровне городской среды — такова философия многофункционального жилого комплекса «Жуковка», места, где рождаются семейные традиции, где хочется дышать полной грудью и по-настоящему жить.

630123, г. Новосибирск, ул. Победы, 55,

тел. (383) 319–09–19

Застройщик АО «ТРАНСЕРВИС»

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.zhukovka-nsk.ru

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