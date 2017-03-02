В 2012 году Центробанк РФ и Минфин начали обсуждать вопрос возможности ограничения сумм по наличным расчетам, но тогда эта идея не получила развития, однако сейчас Минфин вновь предлагает вернуться к обсуждениям. Эксперт Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова рассказал, почему для России отказаться от использования наличных денег в данный момент не актуально.

В январе 2017 года министр финансов Антон Силуанов предложил вернуться к обсуждению вопроса ограничения расчетов наличными. Положительной стороной этого решения называется то, что это позволит собрать больше налогов и сделает российскую экономику прозрачнее. Но первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что правительство не обсуждает данный вопрос.

Доцент кафедры банковского дела РЭУ им Г.В. Плеханова Максим Марков считает, что Россия не может отказаться от использования наличных денег, поскольку в стране финансовая и платежная инфраструктуры недостаточно развиты. Так, в России доля безналичных платежей населения в общем числе потребительских покупок составляет всего 4%. Для сравнения: в Китае в безналичном расчете происходит 10% операций, в Бразилии – 15%, в США – 45%, а в Сингапуре – 61%.

Простой поиск в 2ГИС показывает, что из 2620 продовольственных магазинов Новосибирска и близлежащих населенных пунктов, занесенных в базу, расчет по картам имеют только 855 организаций, то есть 32,6%. Этот показатель выше у АЗС, где безналичный расчет имеют 80,7% станций. Плохая платежная инфраструктура наблюдается в сфере парикмахерских – здесь только 19,2% салонов принимают расчет по картам.

«Основными аргументами сторонников отказа от наличности в обороте являются высокие издержки, связанные с использованием бумажных денег, и то, что они стимулируют преступность и коррупцию» — замечает Марков. Он добавляет, что первый довод представляется неоспоримым, так как издержки на обслуживание физических денег высоки.

Для населения немаловажен аспект психологического восприятия денег. Многие замечают, что при отсутствии физического ощущения расставания с деньгами, они не понимают, сколько тратят. Вслед за этим идет превышение расходов. Возможность хранения части сбережений в виде наличных, отмечает Марков, обеспечивает в некоторой степени спокойствие людям и дает им уверенность в том, что деньги не пропадут из-за разорения банка, хранящего их.

Для того чтобы отказаться от использования наличных денег, правительство в первую очередь должно развить инфраструктуру для совершения безналичных платежей, заключает эксперт. Пока же понятно, что Россия не собирается отказываться от использования физических денег. Подтверждением тому служит намерение Центробанка к концу 2017 года выпустить банкноты номиналом 200 и 2000 рублей.

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