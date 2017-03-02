Зачем губернатор области публично критикует главу Новосибирска? С какой целью единоросс-спикер горсовета вступается за мэра-коммуниста? И хотят ли депутаты подтолкнуть мэра к отставке?

Отношение изменилось?

В феврале в Новосибирске прошли традиционные мероприятия, на которых представители власти рассказывали о том, как и насколько эффективно они и их команды работали на протяжении прошедшего года. Анатолий Локоть, победивший на выборах мэра в апреле 2014 года, в этом году в роли докладчика выступал в третий раз. 14 февраля он отчитался перед депутатским корпусом, а 17 февраля — на городском собрании по подведению итогов социально-экономического развития Новосибирска в 2016 году. Какими бы ни были на обывательский взгляд формальными эти обязательные отчеты, определенные нюансы добавили в них остроты, которую поспешили уловить некоторые из собеседников «КС». Бросилась в глаза, например, непрямая дискуссия, которая развернулась между мэром Новосибирска и губернатором Новосибирской области Владимиром Городецким на «городском партхозактиве» 17 февраля. Особенно неожиданным для некоторых экспертов оказалось то, что в стороне от обмена репликами не остался и спикер совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев. Последний обычно старается не участвовать в историях с намеком на конфронтацию, казалось бы он не из тех, кто ярко оппонирует представителям исполнительной ветви власти. Интересно то, что на собрании Дмитрий Асанцев выступил на стороне Анатолия Локтя, хотя в одной партии он состоит все-таки с Владимиром Городецким.

Это небольшое происшествие и заставило вернуться на три дня назад, когда депутаты под председательством Дмитрия Асанцева признали отчет мэра удовлетворительным (44 — за, 0 — против, 1 — воздержался). Впрочем, в предыдущие два года также не было голосов «против». Однако кажется, критики раньше звучало значительно больше. В первый год после прихода первого секретаря новосибирского обкома КПРФ Анатолия Локтя достаточно активно обсуждалось, что его мэрство зависит, в том числе, и от депутатского корпуса, который может не принять отчет главы города и тем самым поставить под вопрос возможность дальнейшего его пребывания на этом посту. (Напомним, в 2014 году оппозиционный («Справедливая Россия») глава города Обь Новосибирской области Андрей Нешин был отправлен в отставку, после того как местный горсовет признавал его работу неудовлетворительной два года подряд). Когда Локоть отчитывался перед горсоветом в 2015-м председатель комиссии по городскому хозяйству Игорь Кудин (ЕР) говорил, что столь слабого отчета ему еще не приходилось слышать. В этом году главе комиссии также было, что сказать — он даже не уложился в регламент, когда перечислял городские болевые точки. Но, по мнению наблюдателей, прежней жесткости нет.

Собеседники «КС» вспоминают, что в 2014 году во время инаугурации некоторые из участников путали отчество Локтя, тогда у кого-то было ощущение, что, может быть и не стоит запоминать: новый мэр пришел ненадолго.

Председатель комиссии совета депутатов по научно-производственному развитию и предпринимательству Игорь Салов (ЕР) считает, что сценарий с выражением недоверия Локтю со стороны депутатского корпуса в Новосибирске на текущий момент вряд ли реален.

Депутаты оценивают не только работу мэра, но и эффективность его команды. За то время, что Локоть у власти, произошли кое-какие изменения в подходе к городскому хозяйству — отмечают и аналитики, и представители горсовета. «Наверное, действительно отношение изменилось. Но стоит отметить, что и ситуация в управлении городским хозяйством изменилась. Не могу сказать, что депутаты полностью удовлетворены проделанной работой, мэром и мэрией в целом. Поводов для критики достаточно, но не для отстранения. В целом, у депутатов достаточно терпимое отношение к деятельности главы города, к принимаемым решениям. Риторика изменилась в сторону конструктива, в сторону поддержки», — говорит Игорь Салов.

Игорь Кудин (ЕР) не согласен, что отстранение мэра невозможно ни при каких обстоятельствах. С его точки зрения, это зависит только от результатов работы. Хотя он допускает, что формулировки при обсуждении отчета мэра в депутатском корпусе стали менее жесткими. Но критике по-прежнему есть место. «Ряд вопросов, которые относятся к сфере городского хозяйства, к сожалению, системно не решаются. Проблемы большие, нужно исправлять ситуацию. Но могу сказать, что блок, который представляет вице-мэр Данияр Сафиуллин, — достаточно сильный. Мы с ним постоянно взаимодействуем, может быть, поэтому оценки были даны не столь жесткие — так как Сафиуллин представляет команду мэра. Негативно оценивая работу главы города, тем самым я даю негативную оценку вице-мэру по горхозяйству. Я считаю, что Сафиуллин этого не заслуживает», — говорит Игорь Кудин.

Политолог Александр Парфенов придерживается мнения, что отношения между депутатским корпусом и командой мэра Новосибирска изменились. «Диалог идет, пусть даже в чем-то сложно. Ветви муниципальной власти работают, и разногласия пока отодвинуты в сторону. Так что можно говорить об откладывании проблемы на потом. Большинство депутатов ГС представляют ЕР, мне это не кажется корнем локализованного конфликта. Слишком много групп интересов представлено в городском совете и зачастую собственные интересы депутатских групп превалируют над партийными установками», — рассуждает эксперт.

Он скептически относится к мысли, что депутатов стоит рассматривать как силу, которая могла бы сдвинуть мэра с поста. Тем более с его точки зрения, подобное развитие событий с раскачиванием политической ситуации в одном из крупнейших муниципалитетов страны вряд ли в интересах федеральной власти.

Политолог Владимир Леонтьев связывает перемену в отношении к действующему мэру с его возможными карьерными перспективами (или амбициями).

Таких амбиций исключать пока не стоит, несмотря на откат назад в электоральных рейтингах КПРФ, если судить по последним выборам в Госдуму. С одной стороны, в Новосибирской области КПРФ обычно не составляет конкуренцию кандидату от ЕР в губернаторской кампании. С другой стороны, все-таки в последние три десятка лет в Новосибирске и не было коммунистов с мэрским статусом, который дает основание попробовать потягаться с единороссами за кресло главы области.

«Есть разные точки зрения. В том числе, и такие, согласно которым Локтю второй раз в мэры не пройти. Но все-таки трудно исключать, что события могут разворачиваться таким образом, что он может закрепиться в мэрском кресле или даже повысить статус. Новосибирск в этом вопросе — трудно прогнозируемый город. А в теме выборов мэра — довольно самостоятельный, Москва может и не вмешиваться в процесс отбора и борьбы кандидатов», — рассуждает Владимир Леонтьев.

Конкуренция за внимание

Есть мнение, что произошедшее на «городском партхозактиве», является индикатором начала предвыборного сезона. Напомним, на собрании были полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, председатель заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив и спикер горсовета Дмитрий Асанцев, депутаты, представители предприятий, учреждений и общественных организаций города. То есть, среди главных участников мероприятия можно выделить фигурантов потенциального списка претендентов как в губернаторы области, так и в мэры Новосибирска. Обе кампании, если все пойдет по плану, намечены на 2019 год. Но понятно, что подковерная борьба идет уже вовсю.

Анатолий Локоть не был оригинален, в своем выступлении перед городским активом он рассказал о трех главных приоритетах, намеченных его командой в развитии Новосибирска: зеленые зоны, общественный транспорт и дороги и социальная инфраструктура.

Когда Владимир Городецкий вышел на сцену, он счел нужным обратить внимание на то, что приоритетов для развития Новосибирска мэр выделил маловато. И за время своего выступления он не один раз подчеркнул этот тезис. Очередное одергивание главы города главой области, разумеется, дало наблюдателям повод для размышлений.

Первая версия произошедшего, конечно, политическая, лежит в плоскости предвыборной конкуренции. Планирует ли Владимир Городецкий баллотироваться на следующий срок — большой вопрос. Тех, кто готов на это поставить, мягко говоря, немного. В 2019 году Городецкому исполняется 71 год. Но это не значит, что у действующего губернатора нет своего взгляда на то, кто готов стать его преемником. Причем, этот взгляд, скорее всего, должен быть согласован с федеральным центром. И Владимир Городецкий является лицом, ответственным за бесперебойное воплощение в реальность линии, поддерживающей властную вертикаль. Если Анатолий Локоть не находится в перечне лиц, которым дано добро на то, чтобы попытаться повысить свой статус, одергивание и критика со стороны губернатора вполне объяснимы.

Не стоит сбрасывать со счетов другую версию — ревностное отношение к результатам деятельности мэра со стороны губернатора Новосибирской области. Он не первый год акцентирует внимание на направления развития региона — реиндустриализация экономики, агломерация, сельские территории. И Анатолий Локоть, и Владимир Городецкий бьются, в том числе, и за возможности федерального финансирования приоритетов развития. Есть повод для конкуренции, и рассуждений на тему: кто расторопней, у чьей команды лучше получается двигать заявленные проекты.

«Губернатор отвечает за регион и в том числе несет ответственность за инсталлированную политическую систему. Логично, что Городецкий, разработав понятную для себя конструкцию, хочет видеть что-то подобное и в городе. Владимир Филиппович — профессиональный управленец и его, конечно, раздражает, что понятная ему и принятая Москвой схема оспаривается руководством муниципалитета. Ну или не оспаривается, а внедряется альтернативная», — считает политолог Александр Парфенов.

Третья версия произошедшего — еще более приземленная. Губернатор просто в силу своего опыта не может оставаться в стороне, когда речь идет о развитии Новосибирска, который он возглавлял 14 лет. «Я считаю, что правильно Владимир Филиппович сделал замечание Анатолию Евгеньевичу. Новосибирск — третий город страны, он заслуживает больше трех приоритетов. Не десятки, вопрос вообще не в количестве, а в том, что огромный мегаполис не ограничивается городским хозяйством. Не стоит забывать о молодежной политике, спорте, архитектуре, социальной поддержке, список можно продолжать», — настаивает городской депутат Игорь Кудин.

В самом конце собрания городского актива слово взял спикер совета депутатов Дмитрий Асанцев, который, фактически вступился за мэра Новосибирска и позволил себе ответить на критику Локтя Городецким. «Выступая на собрании, я сказал о том, что делаю как минимум два вывода: либо у нас в Новосибирске раньше все было очень хорошо, либо о том, что разные уровни власти, через призму публичной критики, стали давать оценку проделанной работе, принятым решениям и последствиям от этих решений, в том числе и собственным управленческим поступкам. То есть, институт исполнительной власти растет, меняется и все более ответственно относится к происходящему, что безусловно не может не радовать. И я лично склоняюсь ко второму выводу», — прокомментировал Дмитрий Асанцев свою позицию корреспонденту «КС».

Политолог Владимир Леонтьев акцентирует внимание на том, что Дмитрий Асанцев и Анатолий Локоть — в одной упряжке. «Когда мэр принимает решение, он разговаривает с председателем горсовета. Так что спикер в данном случае не поддакивает главе города и не кидается на его защиту. Просто они обсуждали эти вопросы», — рассуждает Владимир Леонтьев.

С ним согласен и депутат Игорь Салов: «Дмитрий Асанцев правильно сделал, что вступился. Решение проблем городского хозяйства не имеет никакой политической окраски. И спикер, и другие депутаты не раз говорили, что постараются следовать смыслу этого тезиса не на словах, а на деле. Очевидно, что есть проблемы между различными уровнями властей, обоюдной критике зачастую подвергаются и члены одной партии».

Само по себе оппонирование Владимиру Городецкому, с которым Дмитрий Асанцев состоит в одной партии, — достаточно интересное явление. Но нельзя сказать, что он впервые выступает с этой позиции, нечто похожее на это происходило не так давно. Напомним, что речь идет о письме Асанцева губернатору по поводу возможности пересмотра решения о согласовании советом депутатов постановления Городецкого о повышении тарифов в Новосибирске. И тогда некоторые из собеседников «КС» обратили внимание на попытки спикера более четко позиционировать себя в общественно-политическом пространстве. Безусловно, связали это с карьерными амбициями. Стоит ли исключать, что Дмитрий Асанцев видит себя кандидатом в мэры, особенно в случае, если есть вероятность, что Локоть видит себя кандидатом в губернаторы?

«Дмитрий Асанцев продолжает свою политическую карьеру, то есть постепенно наращивает аппаратный вес. Для того чтобы с ним считались и учитывали его мнение, а не продолжали считать его представителем интересов одной влиятельной политической группы, спикеру горсовета необходима собственная информационная повестка. Вот он и отрабатывает ожидания общественности. Ну и лишний раз обозначить себя как защитника интересов города тоже не повредит. Выигрышная позиция», — полагает Александр Парфенов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Асанцев, председатель совета депутатов Новосибирска (ЕР):

— Я не пытаюсь защищать кого-то персонально. Просто считаю странным, что чиновники разного уровня решили поднять вопрос о проблемах, которые существуют в Новосибирске годами, десятилетиями и до сих пор не устранены, которые оказывается нужно было решать в приоритетном порядке, а не ссылаться на отсутствие денег в бюджете. Эти проблемы, подчеркиваю, не возникли в последние два года. Пенять на то, что они не решались в 2016 году в том объеме, в котором существуют на настоящий момент, мне кажется не правильно.

Что касается отношения к мэру со стороны депутатского корпуса, мы высказали свою позицию на сессии. Оценка может быть либо удовлетворительной, либо нет. Депутаты ведут приемы на округах, берут на себя ответственность за наказы избирателей — они безусловно способны адекватно оценивать ситуацию вокруг. Разумеется, мы видим, что есть, над чем работать, что улучшать. Но то же самое можно сказать о работе любого департамента, управления, чиновника — идеал не достижим, но стремиться к нему необходимо. Многое зависит, в том числе, и от финансирования. Мэр работает в рамках принятого бюджета. Понимая эти пределы, мы поставили его деятельности оценку удовлетворительно.

Наталья Пинус, независимый депутат горсовета Новосибирска:

— На мой взгляд, оценка работы должна быть более объективной. Нужно оценивать не просто работу, а результаты. При этом работа департаментов нашей мэрии, на мой взгляд, недостаточно нацелена на результаты. Сегодня это скорее процессное действо. У департаментов мэрии нет критериев оценки эффективности, нет четко сформулированных целей, задач, нет kpi. Как без этого оценивать качество работы? Я не знаю. Поэтому я и воздержалась при голосовании. Ну и уже несколько раз поднимала тему эффективности деятельности мэрии. Это огромная тема, достойная отдельного большого разговора. Если говорить о Совете в целом, то внешне все выглядит согласованно. Я так понимаю, имеющиеся внутренние разногласия, если и возникают у Совета с мэрией, решаются в основном за закрытыми дверьми. При этом есть отдельные депутаты, которые высказывают критические замечания в отношении мэра и мэрии в целом. Так было и раньше.

Антон Тыртышный, председатель комиссии совета депутатов Новосибирска по наказам (КПРФ):

— И в предыдущие годы у меня не складывалось ощущения, что критиковали во время отчетов именно мэра. Этот доклад депутатским корпусом был принят конструктивно, это видно и по результатам голосования, и по высказываниям. Понятно, в сфере городского хозяйства много нерешенных проблем. Я думаю, что основные вопросы снимаются в рабочем режиме, поэтому нет необходимости выносить их на отчет мэра. Безусловно, в горсовете уже нет того напряжения, как сразу после избрания Анатолия Локтя. Непонятно было, чего депутатам ждать от мэра, мэру — от депутатов. Сейчас диалог налажен, отношения выстроились. Спикер Дмитрий Асанцев руководит фракцией «Единая Россия». Но также как все депутаты, он работает над решением городских проблем, которые никакого отношения к политике не имеют. Городская исполнительная и представительная власть оказались в одной лодке, обе ветви заинтересованы в поступлениях в том числе из областного бюджета. Так что единство интересов — это нормально.

Я помню, что Владимир Городецкий говорил: канализация пахнет канализацией, а не политикой. Должность мэра — в большей степени хозяйственная. И, безусловно, Городецкий видел приоритеты городского развития по-своему.

Дмитрий Козловский, председатель комиссии по наказам законодательного собрания Новосибирской области (ЕР):

— Я работаю в заксобрании три созыва, выражу, наверное, мнение всех депутатов, избранных на округах, которые находятся на территории Новосибирска — отношение к нам изменилось. Раньше мы слышали: киньте деньги на наказы депутатов горсовета дополнительно. Мы отвечали: но ведь область выделяла на Бугринский мост, на станцию метро область давала. Сейчас диалог идет иначе, наше мнение спрашивают, когда решают, какие дворы асфальтировать в Новосибирске. В этом есть заслуга и мэра, и губернатора.

Два с половиной года назад, когда Анатолий Локоть только стал мэром, мы ждали, кто войдет в команду главы города, кто будет заниматься городским хозяйством. Были некоторые опасения, потянет ли новый мэр хозяйствующий субъект. Если бы мне пришлось давать оценку, я считаю, нормально работает и глава Новосибирска, и его команда.

Когда касается дела, губернатор и мэр решают проблему вместе. И это радует. Например, в конце прошлого года и резервного фонда Новосибирской области были выделены деньги для уборки снега, так как мэрии Новосибирска средств не хватало. Это говорит о том, что между главой региона и главой города есть взаимопонимание.

Вера Ганзя, депутат Госдумы (КПРФ):

— Когда Анатолий Локоть только пришел на пост мэра, практически всех отпугивала его принадлежность к коммунистической партии. Была настороженность: не подменит ли он хозяйственную деятельность партийной. Не подменил. Депутаты видят старания мэра, видят, что цели у них одни, это сближает. Важно занимать консолидированную позицию, чтобы, в том числе противостоять поползновениям федерального центра да и областного тоже, которые пытаются перераспределить финансовые потоки и оставить муниципальные образования фактически ни с чем. И другие вопросы сплачивают депутатский корпус вокруг мэра: Сибмост, работа коммунальных служб, решение проблем тарифной политики, ветхая инфраструктура, проблемы четвертого моста…

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