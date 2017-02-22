В арбитражный суд Новосибирской области 21 февраля поступило заявление о признании банкротом новосибирского застройщика – компании ЗАО «Строитель».

Заявление о признании ЗАО «Строитель» подано госпожой Лилит Заргарян. Подробные сведения о заявителе скрыты. Сумма исковых требований на сайте арбитражного суда на текущий момент не обозначена.

На запрос «КС» в компании отметили, что «в 2016 году ЗАО «Строитель» завершило реализацию всех строительных проектов, исполнило обязательство по передаче объектов участникам долевого строительства в полном объеме, и, как компания-застройщик, не имеет на текущий момент действующих строительных проектов. 25 января 2017 года единственным акционером было принято решение о ликвидации ЗАО «Строитель» в добровольном порядке. В установленные законом сроки, ликвидатором будут проведены мероприятия по удовлетворению требований кредиторов».

В компании пояснили, что процедура ликвидации затронет только одно юрлицо — ЗАО «Строитель», которое реализовало в Новосибирске ЖК «Статус» и ЖК «Астра». Остальные юрлица, входящие в группу компаний — ООО «Полезная площадь» (Jet Apartments), ООО «ИнСтрой» (ЖК «Аксиома») и ООО «Элитный дом» (ЖК «Эталон»), продолжат свою деятельность.

Напомним, что ЗАО «Строитель» создано в сентябре 2002 года, является структурой федеральной компании RUCOM. На данный момент ГК «Строитель» — одна из крупнейших строительных компаний Новосибирска. В ее портфеле такие объекты, как БЦ «Кронос», офис ОАО «Сибэко», «Кудряшовский мясокомбинат», жилые комплексы «Созвездие», «Тихая гавань», первый этап поселка «Новомарусино», ЖК «Статус», ЖК «Астра» и апартаменты Jet. Всего компанией построено и сдано в эксплуатацию более 200 000 кв. метров жилья.



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