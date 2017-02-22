Правительство республики Бурятия пришло к соглашению с авиакомпанией S7 о снижении тарифов на рейсы Улан-Удэ – Москва. Об этом сообщили в республиканском Минтрансе.

По поручению врио главы республики Бурятия Алексея Цыденова министр транспорта Сергей Козлов встретился с руководством авиакомпании S7 для проведения переговоров. Поскольку S7 единственная авиакомпания, выполняющая регулярные рейсы из Улан-Удэ в Москву, региональное правительство предложило снизить цены на авиарейсы по маршруту.

«По результатам договоров министра с представителями S7 удалось добиться снижения цены на авиабилеты из Улан-Удэ до Москвы. Новая цена составит 12 500 рублей, единственное условие – покупка билетов в оба конца», – рассказали об итогах встречи в пресс-службе Минтранса.

Однако стоит отметить, что снижение тарифа продлится с 9 марта по 15 мая 2017 года. Корреспондент «КС» посмотрел, во сколько теперь клиентам обойдется билет до Москвы и обратно в Улан-Удэ в некоторые из дат указанного периода.

Например, если вылететь из столицы Бурятии 15 марта, а вернуться обратно 19 марта, нужно заплатить 21 тыс рублей за билет в оба конца. А если приобрести билеты на даты 14-20 апреля, то полет будет стоить 15,64 тыс рублей по самому минимальному тарифу. В сроки, не входящие в период договоренности (например, вылет 1 марта, а возвращение 5 марта), за билеты придется выложить 29 тыс. Таким образом, правительство смогло добиться снижения цены примерно в полтора раза.

Возможность установления низкой цены на регулярной основе рассматривается. Для этого необходимо завершить строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Байкал» до конца 2017 года. Длина будущей полосы составит 3,4 км, а ширина — 45 метров. Это позволит аэропорту принимать практически любые воздушные суда.

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона. Для корректной работы приложения требуется выключить в настройках in app browser.