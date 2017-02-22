Новосибирская область уже вошла в тройку ведущих регионов по внедрению нано-технологий и сегодня является одним из приоритетных партнеров в реализации инвестиционной программы «РОСНАНО». Об этом, на совместной пресс-конференции с губернатором НСО Владимиром Городецким, состоявшейся в доме правительства в субботу 18 февраля, сообщил председатель правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс. Главной целью трехдневного рабочего визита в Новосибирск делегации «РОСНАНО», глава госкорпорации назвал поиск новых перспективных проектов.

«Первый этап, первый инвестиционный цикл, завершается. Мы выходим из многих проектов, из бизнесов, которые доведены до прибыльности, до окупаемости, возвращая вложенные средства. Это значит, что нам будут нужны новые площадки для инвестиций, — пояснил Анатолий Чубайс. — В Новосибирске по нашим проектам есть не просто серьезный результат в части непосредственных инвестиций «РОСНАНО», но есть еще одна важная инфраструктурная вещь — действующий нанотехнологический центр «СИГМА. Новосибирск», площадка для серийного запуска и развития стартапов. Мы всерьез думаем о следующем шаге — о создании еще одного нано-центра в Новосибирской области, на базе НИИТО имени Я.Л. Цивьяна».

Будущий нано-центр возникнет не на пустом месте. Сегодня в НИИТО уже успешно произведено более 2 тысяч операций по имплантации нано-керамических эндопротезов, разработанных специалистами «НЭВЗ-Керамикс» совместно с учёными Сибирского отделения РАН. Таким образом Новосибирская область станет вторым после Москвы субъектом федерации, в котором будут действовать одновременно два нанотехнологических центра РОСНАНО.

Другой проект, в рамках которого Правительство Новосибирской области сотрудничает с госкорпорацией, — развитие завода по производству литий-ионных аккумуляторов «Лиотех». На пресс-конференции отметили, что предприятие вышло из кризиса и постепенно наращивает производственные мощности. Если в 2014-м году выручка от реализации продукции завода составила всего прядка 20млн. рублей, то в 2015-м уже 60 млн., в 2016-м более 120млн, а в наступившем году эти показатели планируется утроить.

«Я благодарен Владимиру Городецкому за ту поддержку, что мы получили. Особенно в самые трудные моменты для предприятия. Во время нынешней рабочей поездки в ваш регион мы обсудили: как поддерживать и развивать «Лиотех» дальше. Так что будущее у завода точно есть», — заверил Анатолий Чубайс.

Глава региона Владимир Городецкий сообщил журналистам о подписании правительством Новосибирской области двух документов с «РОСНАНО». Первый — протокол по итогам обсуждения результатов совместной работы и направлений дальнейшего сотрудничества Группы «РОСНАНО» с региональным правительством и организациями. Второй — Соглашение о стратегическом партнёрстве правительства Новосибирской области и АО «РОСНАНО» в развитии передовых энергоэффективных решений на основе литий-ионных аккумуляторов для различных отраслей экономики.

«Поскольку основная задача правительства региона — обеспечение развития области через экономический рост, необходимо в полной мере использовать наши преимущества: активный малый и средний бизнес, промышленную основу и, самое главное, развитую сибирскую науку. Среди новых точек роста наиболее эффективными могут оказаться наукоёмкие производства, инновационные проекты», — отметил губернатор.

А уже действующие наукоемкие производства налаживают взаимодействие внутри кластера. Так в разработке новых материалов для литий-ионных аккумуляторов и бронекерамики все активнее используются технологии еще одного партнера «РОСНАНО», резидента новосибирского Технопарка компании OCSiAl. Этот вчерашний стартап, Анатолий Чубайс, под занавес встречи, назвал будущей звездой отечественной промышленности, убедительно обосновав свое заявление: «Ряд крупнейших технологических компаний мира находятся в прямом взаимодействии с Ocsial. Я считаю, что здесь, на Новосибирской земле, рождается глобальный центр технологической компетенции, с российскими корнями, который будет значение иметь для мировой инновационной экономики».

Остается добавить, что проекты, курируемые сегодня «РОСНАНО», укладываются в стратегию реиндустриализации экономики Новосибирской области. Программы, утвержденные в контексте этой стратегии правительством региона нацелены в первую очередь на реализацию концепции импортозамещения высокотехнологичной продукции. А тесное взаимодействие с госкорпорацией дает возможность активизировать процессы разработки и внедрения принципиально новых технологий, развития на их основе современных эффективных высокотехнологичных и конкурентоспособных производств. Что естественным образом ознаменует совершенно новый этап в развитии экономики Новосибирской области.

«Мы видим приоритеты, новые точки роста, которые помогут нам нарастить экономическую мощь региона», — резюмировал губернатор.

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