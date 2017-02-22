Томские ученые создали маленький ускоритель частиц

Ученые Лаборатории сильноточных бетатронов ТПУ разработали новую модель бетатрона, который по мощности в два раза превосходит своих предшественников но при этом потребляет такое же количество энергии. Бетатроны — адронные коллайдеры в миниатюре, то есть маленькие ускорители частиц, образующие вторичные рентгеновские лучи.



Бетатроны используются в промышленности для контроля прочности сварки или литья, а также в инспекционно-досмотровых комплексах. Как сообщает пресс-служба Томского политехнического университета, первые три новых бетатрона уже работают на литейных производствах в Индии, Великобритании и Индонезии.

Уточняется, что рентгеновское излучение, полученное на новых ускорителях, может «просвечивать» сталь толщиной до 40 сантиметров.

«Сегодня инспекционно-досмотровые комплексы на основе технологии политехников уже установлены на границе Малайзии и Сингапура. Несколько установок на основе бетатронов ТПУ уже запущены в Китае. Их производит компания PowerScan Ltd. Используются ИДК на основе наших бетатронов пограничными службами Казахстана, Китая, отдельные компоненты систем, разработанных в ТПУ, применяются в Кыргызстане. В России разработки ТПУ также используются. Четыре мобильных ИДК были установлены в аэропорту Сочи, во время проведения зимней Олимпиады 2014 года. Позже такая же система была установлена в Керчи», — отмечает заведующий лабораторией малогабаритных бетатронов Института неразрушающего контроля ТПУ Михаил Штейн.

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