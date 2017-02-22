АО «Институт «Стройпроект»» подало исковое заявление на АО «Центральный мост». Сумма требований доходит до 54 млн руб. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда Новосибирской области.

В документах суда сказано, что сумма исковых требований Института «Стройпроект» к «Центральному мосту» составляет более 53,942 млн руб. Заявление было подано 15 февраля. Подробная информация по делу пока не опубликована. Напомним, что АО «Институт «Стройпроект»» (г. Санкт-Петербург) является проектировщиком четвертого моста через Обь.

Недавно контрольно-счетная палата Новосибирской области выявила необоснованное завышение цены контракта между данными организациями. По информации КСП, цена договора, заключенного в июле 2014 года, изначально составляла 532,2 млн руб., а после проведения конкурса повысилась на 96,5 млн. При этом подтвердить обоснованность увеличения суммы «Центральному мосту» не удалось.

Кстати, ранее предполагаемую стоимость концессионного соглашения по мосту удалось снизить с 90 млрд руб до 50 млрд руб.

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