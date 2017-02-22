Полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло утвердил обновленные составы рабочих групп по развитию авиации и по вопросам деятельности особых экономических зон. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Руководителем обеих рабочих групп назначен заместитель полпреда Вадим Головко. Напомним, что он курирует вопросы социально-экономического развития регионов СФО. А заместителем руководителя групп стал начальник департамента по инвестиционной политике и территориальному развитию Иван Гончаров.

Сообщается, что в состав РГ по развитию авиации входят руководители авиапредприятий и аэропортов сибирского региона. А в РГ по вопросам деятельности особых экономических зон – представители органов исполнительной власти субъектов РФ и руководители филиалов АО «ОЭЗ».

Напомним, что Вадим Головко был назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе 24 октября 2016 года. Ранее он являлся главным федеральным инспектором по Новосибирской области. Кстати, Вадим Головко считается одним из тех людей, которые могут в ближайшем будущем занять самые значимые должности в Новосибирской области.

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