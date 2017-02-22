В тихом центре Новосибирска выставлен на продажу бар «Таймс»

Бар «Таймс», открывшийся летом 2015 года на месте заведения «Шеф и Пивовар» на улице Ленина, выставлен на продажу за 5,5 млн рублей.

Бар-ресторан «Таймс», расположенный в тихом центре Новосибирска на улице Ленина, выставлен на продажу за 5,5 млн рублей. Заведение было открыто на месте бара «Шеф и Пивовар», который проработал здесь достаточно долго – с октября 2009 года по июнь 2015 года. До него данную площадку занимал бар New York Times Эрика Шогрена.

Общая площадь бара «Таймс» составляет 350 кв. метров, как отмечают владельцы, договор аренды помещения заключен на пять лет. Заведение вмещает 120 человек, дополнительно имеется банкетный зал, рассчитанный на 30 человек. По информации ЕГРЮЛ, владельцами бара «Таймс» являются Сергей Исаков (85%), Вера Якушева (7,5%) и Ольга Кузнецова (7,5%).

На текущий момент, по данным в 2ГИС, в Новосибирске работает более 360 заведений в категории «бары». В целом, по итогам 2016 года, оборот предприятий общественного питания Новосибирска составил 20,7 млрд рублей, что больше на 3,3% показателей аналогичного периода 2015 года. Основная доля выручки пришлась на малые предприятия. Их доля в общей структуре составляет 65%, приводит цифры агентство «R-Аналитика».

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