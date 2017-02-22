Рейтинг сибирских автодилеров возглавила омская ГК «Евразия Моторс»

«КС» составил традиционный рейтинг самых крупных автодилеров Сибири. Он сформирован на основе долей рынка авторитейлеров в ключевых регионах присутствия по итогам 2016 года.



По итогам 2016 года омская ГК «Евразия Моторс» Ильи Фридмана вышла на первое место по величине доли рынка в основном регионе присутствия, обогнав бывшего лидера рейтинга — алтайский «АНТ». За 2016 год портфель «Евразии Моторс» увеличился за счет брендов Ford и Citroen. Кроме того, «Евразия Моторс» запустила салон Nissan. В свою очередь «АНТ» Александра Поддубного оказался лишь на второй строчке, что тоже не удивительно, т. к. в 2016 году компания продала бизнес по бренду Lada.

Третью строчку занял московский «Автомир». Федеральный игрок поступательно, шаг за шагом, без ненужной спешки усиливает свои позиции, концентрируя в своих руках все более перспективные бренды. Так, компания стала единственным официальным дилером Toyota в Новосибирске, а также единственным партнером Renault и Volkswagen.

На четвертой позиции расположился красноярский «Медведь-Холдинг» Николая Бякова, продолжающий как пополнение портфеля новыми брендами (в частности, Suzuki, Citroen и Lada) на текущих мощностях, так и экспансию за пределами родного Красноярского края.

Замыкает Топ-5 иркутская группа автодилерских предприятий Анатолия Панцевича («Иркут БКТ», «Сибавтоцентр», «Сант и К»). Успеху группы поспособствовало то, что по итогам рассматриваемого периода Toyota стала лидером среди иномарок, а Lexus даже вошел в Топ-10 самых популярных брендов Иркутска.

Более подробно об итогах 2016 года на авторынке Сибири читайте в материале по ссылке.

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