До 1 апреля компания «Холидей Классик» закроет два магазина в Барнауле, которые располагаются в торговых центрах «Европа» и «Вавилон».

Компания «Холидей Классик» ранее планировала изменить формат своей торговой точки в ТРЦ «Европа» на премиальный, однако позже руководство сделало ставку на развитие дискаунтеров в Алтайском крае. Директор по развитию сети магазинов Евгений Новокрещинов причины закрытия супермаркетов в «Европе» и «Вавилоне» не раскрывает, следует из сообщения altapress.ru . Возможно, на это повлияла конкуренция со стороны «Марии-Ра», в которой, как заметили жители Барнаула, ценники ниже, чем в магазинах сети «Холидей Классик».

В нынешнем году сеть планирует открыть в столице Алтайского края два магазина типа «дискаунтер», пользующиеся популярностью у покупателей.

К слову, на рынок Барнаула намерен выйти X5 Retail Group, представляющий такие магазины как «Пятерочка», и «Карусель», а «Лента», в частности, заявила о планах открыть в городе свой четвертый магазин.

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