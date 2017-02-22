Lexus RX стал самой популярной моделью в премиум-сегменте в Сибири

 
 
Lexus RX занял первое место по продажам новых автомобилей премиум-брендов в Сибири по итогам 2016 года. Фото: automobilesreview.com

«КС» подвел итоги 2016 года на автомобильном рынке Сибири. Рейтинг самых популярных моделей премиум-брендов в регионе возглавил Lexus RX.  Именно эту модель чаще всего приобретали покупатели у официальных дилеров Сибири.  Второе место в рейтинге занял Lexus LX.

 Стоит отметить, что марка Lexus заняла первое место среди премиум-брендов по продажам в Сибири в 2016 году.  Ее модели RX и LX стали самыми популярными моделями в премиум-сегменте.  В 2016 году в Сибири было продано 413 автомобилей RX и 379 автомобилей LX.

Следом за RX и LX в рейтинге следуют BMW X6 и X5, а замыкает ТОП-5 Audi Q7.

auto_7Что касается массового сегмента, то в нем первое место занял Hyundai Solaris. В СФО было продано свыше 5 тысяч таких автомобилей.  Следом за ней следует Lada Granta (4355 автомобилей).  Замыкает ТОП-3 еще одна популярная корейская модель — KIA RIO (3666 автомобилей).

 

Более подробно о лидерах и аутсайдерах авторынка Сибири читайте в материале по ссылке.

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