Глава компании «Волгомост» стал президентом «Сибмоста»

 
 
Альберт Кошкин (на фото) уступил пост президента «Сибмоста» Алиму Примкулову

Пост президента «Сибмоста» занял Алим Примкулов, также являющийся генеральным директором компании «Волгомост».  Информация об этом содержится в ЕГРЮЛ. Датой ее внесения значится 17 февраля.

Напомним, что ранее президентом «Сибмоста» являлся Альберт Кошкин.  20 февраля появилась информация о том, что возглавить АО «Сибмост» вероятнее всего в скором времени может министр транспорта Сергей Титов.  По данным источников «КС», это может произойти уже 1 марта.

Напомним, ранее «КС» писал о сделке по продаже контрольного пакета акций новосибирского АО «Сибмост» консорциуму, в котором ведущую роль играет холдинг АФК «Система». На брифинге 20 февраля губернатор Владимир Городецкий подтвердил журналистам, что стороны сделки достигли договоренностей. «Ситуация с «Сибмостом» предопределена. Понятны механизмы действия. Сформировалась новая группа акционеров: Сбербанк и АФК «Система», которые будут владельцами большего количества акций и будут вкладывать средства в развитие. Мы сохраним промышленный и технологический потенциал. У нас таких строительных компаний осталось всего три в России. Поэтому в этой непростой экономической ситуации мы сделали ставку на это предприятие, прежде всего, оценивая его технологический потенциал. Мы надеемся, что предпринятые дальше нами меры компенсируют затраты. Например, различные конкурсы», — сказал Владимир Городецкий.

15 февраля стало известно о том, что «Сбербанк» отказался от иска о признании АО «Сибмост» банкротом. Кроме того, банк погасил задолженность компании перед «Сибтех-инвестом» в размере 1,3 млн руб. Соответственно, эта организация также отказалась от своих претензий. Продолжается дело по иску «Сибмоста» к мэрии Новосибирска на 2,5 млрд руб — недавно в Томске состоялось первое заседание по апелляции муниципалитета.

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