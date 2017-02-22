Пост президента «Сибмоста» занял Алим Примкулов, также являющийся генеральным директором компании «Волгомост». Информация об этом содержится в ЕГРЮЛ. Датой ее внесения значится 17 февраля.

Напомним, что ранее президентом «Сибмоста» являлся Альберт Кошкин. 20 февраля появилась информация о том, что возглавить АО «Сибмост» вероятнее всего в скором времени может министр транспорта Сергей Титов. По данным источников «КС», это может произойти уже 1 марта.

Напомним, ранее «КС» писал о сделке по продаже контрольного пакета акций новосибирского АО «Сибмост» консорциуму, в котором ведущую роль играет холдинг АФК «Система». На брифинге 20 февраля губернатор Владимир Городецкий подтвердил журналистам, что стороны сделки достигли договоренностей. «Ситуация с «Сибмостом» предопределена. Понятны механизмы действия. Сформировалась новая группа акционеров: Сбербанк и АФК «Система», которые будут владельцами большего количества акций и будут вкладывать средства в развитие. Мы сохраним промышленный и технологический потенциал. У нас таких строительных компаний осталось всего три в России. Поэтому в этой непростой экономической ситуации мы сделали ставку на это предприятие, прежде всего, оценивая его технологический потенциал. Мы надеемся, что предпринятые дальше нами меры компенсируют затраты. Например, различные конкурсы», — сказал Владимир Городецкий.

15 февраля стало известно о том, что «Сбербанк» отказался от иска о признании АО «Сибмост» банкротом. Кроме того, банк погасил задолженность компании перед «Сибтех-инвестом» в размере 1,3 млн руб. Соответственно, эта организация также отказалась от своих претензий. Продолжается дело по иску «Сибмоста» к мэрии Новосибирска на 2,5 млрд руб — недавно в Томске состоялось первое заседание по апелляции муниципалитета.

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